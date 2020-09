Indie: Ponad 83 tys. nowych zakażeń koronawirusem - najmniej od tygodnia

W ciągu ostatniej doby w Indiach odnotowano 83 809 przypadków koronawirusa; to najmniej od tygodnia - poinformowało we wtorek indyjskie ministerstwo zdrowia. Łączna liczba zakażonych SARS-CoV-2 w kraju od początku pandemii wzrosła do ok. 4,93 mln.

Tylko w zeszłym tygodniu zdiagnozowano ponad 600 tys. przypadków. Indie pozostają drugim po USA krajem na świecie z największą liczbą zakażonych.

W związku z koronawirusem najbardziej ucierpiał stan Maharasztra na środkowym zachodzie z ponad 1 mln infekcji SARS-CoV-2; następnie są stany Andhra Pradeś, Tamilnadu, Karnataka i Uttar Pradeś.

W ciągu minionych 24 godzin na Covid-19 zmarły 1054 osoby, przez co ogólny bilans ofiar śmiertelnych w związku z tą chorobą sięgnął 80 776.

Według danych rządowych Indie stale utrzymują relatywnie niski wskaźnik śmiertelności w związku z koronawirusem (1,64 proc.), przy czym średnia na świecie wynosi 3,2 proc.

Do tej pory w Indiach z 4 930 237 zakażonych wyleczono 3 859 400 osób. Indie mają zatem najwyższy na świecie wskaźnik wyleczalności (77,8 proc.).

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 1 milion testów na obecność koronawirusa; do 14 września wykonano ich ponad 5,8 mln - informuje dziennik "Times of India".

Indyjski parlament, który w poniedziałek został ponownie otwarty po ponad pięciu miesiącach, przekazał, że podczas ścisłej ogólnokrajowej kwarantanny z powodu pandemii ponad 10 mln pracowników powróciło do swoich rodzinnych stanów z różnych zakątków kraju. Bezprecedensowa migracja była jednym z głównych powodów, dla których koronawirus rozprzestrzenił się na dalekie obszary kraju. Izolacja sanitarna spowodowała również poważny kryzys gospodarczy. W drugim kwartale gospodarka Indii skurczyła się o prawie 24 proc., co jest najgorszym wynikiem wśród najlepszych gospodarek świata - zwraca uwagę AP.