Indie: Poniżej 60 tys. zakażeń koronawirusem piąty dzień z rzędu

W ciągu ostatniej doby w Indiach odnotowano 54 366 przypadków zakażenia koronawirusem - podało w piątek ministerstwo zdrowia tego kraju. To już piąty dzień z rzędu, kiedy liczba dobowych zakażeń utrzymuje się na poziomie poniżej 60 tys.

Ogółem od początku pandemii w Indiach zgłoszono 7 761 312 przypadków SARS-CoV-2.

Do tej pory w związku z Covid-19 zmarło 117 306 osób, w tym 690 w ciągu ostatniej doby.

Z choroby wyszło łącznie 6 948 497 osób, będąc w samoizolacji w domu lub zostało wypisanych ze szpitala.

Obecnie w Indiach jest 695 509 przypadków aktywnych i liczba ta w bieżącym tygodniu stale spada - informuje dziennik "Hindustan Times". We wtorek było ponad 748, 5 tys. przypadków, w środę - ponad 740 tys., w czwartek - ponad 715,8 tys.

Tymczasem ze strony rządu centralnego przed kluczowymi wyborami w stanie Bihar na północnym wschodzie kraju padła obietnica darmowych szczepień przeciwko koronawirusowi - podaje agencja AP.

Minister finansów Nirmala Sitharaman złożyła tę obietnicę, publikując manifest rządzącej Indyjskiej Partii Ludowej (BJP) dotyczący wyborów rozpoczynających się w Biharze w przyszłym tygodniu. Każdy mieszkaniec Biharu otrzyma bezpłatne szczepienie, gdy szczepionka przeciwko koronawirusowi stanie się dostępna - zapewniła minister. Jak poinformowała, co najmniej trzy szczepionki są w końcowej fazie testów.

Obietnica ta rozgniewała opozycyjny Indyjski Kongres Narodowy (INC-I) i inne ugrupowania opozycyjne, które oskarżyły partię premiera Narendry Modiego o upolitycznienie pandemii i grę na ludzkich lękach - zauważa AP. Bihar to trzeci co do wielkości stan Indii, zamieszkany przez ok. 122 mln mieszkańców.

Stany Maharasztra, Karnataka, Kerala, Tamilnadu i Andhra Pradeś, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii, od miesiąca odnotowują spadek zakażeń.

Eksperci ostrzegają jednak, że liczba infekcji w Indiach może wzrosnąć w okresie świątecznym. Hinduskie święto Durgapudźa przypada 22-26 października, a święto Diwali - 14 listopada.