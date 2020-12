Indie: Prawie 30 tys. nowych przypadków infekcji koronawirusem

W ciągu ubiegłej doby w Indiach wykryto 29 387 nowych zakażeń koronawirusem, a na Covid-19 zmarło 414 osób - wynika ze statystyk opublikowanych w piątek przez ministerstwo zdrowia tego kraju.

W porównaniu do poprzedniego dnia nowych potwierdzonych infekcji jest o prawie 5 tys. mniej. To kontynuacja spadkowego trendu, który utrzymuje się w Indiach od szczytu pandemii we wrześniu.

W dalszym ciągu najgorsza sytuacja panuje w stanach Kerala i Maharasztra, gdzie notuje się najwięcej nowych przypadków SARS-CoV-2. W ciągu ostatniej doby było to odpowiednio 4,4 tys. i 3,8 tys. zakażeń.

Od początku pandemii w Indiach potwierdzono 9,79 mln przypadków Covid-19, co jest drugą najwyższą liczbą na świecie, po USA. Zmarło 142 186 zakażonych koronawirusem osób.