Indie: Prawie 84 tys. zakażeń koronawirusem w ciągu doby

W Indiach odnotowano kolejny dobowy rekord zakażeń koronawirusem - 83 883 przypadki, co zwiększyło w tym kraju ogólną liczbę infekcji od wybuchu pandemii do 3 853 406 - poinformowało w czwartek indyjskie ministerstwo zdrowia.

W ciągu ostatnich 24 godzin w Indiach na Covid-19 zmarły 1043 osoby, przez co łączny bilans ofiar śmiertelnych w kraju wzrósł do 67 376. Obecnie jest 815 538 aktywnych przypadków SARS-CoV-2. Do tej pory wyzdrowiało 2 970 492 osób - podał dziennik "Times of India".

Najwięcej zakażeń stwierdzono w stanie Maharasztra na środkowym zachodzie - ponad 825 tys., następnie w stanie Andhra Pradeś na wschodzie - ponad 455 tys. oraz na południu w stanach Tamilnadu - blisko 440 tys. i Karnataka - ponad 361 tys.

Gazeta zwraca uwagę, że żaden inny kraj nie odnotowywał tak wysokich dziennych przyrostów zakażeń; np. USA, gdzie zgłoszono dotąd najwięcej infekcji na świecie, 16 lipca potwierdził rekordowe 77 255 przypadków. Indie przekroczyły liczbę 78 tys. przypadków 29 sierpnia.

Kraj ten jest trzeci po USA (ponad 6,1 mln) i Brazylii (blisko 4 mln), jeśli chodzi o ogólną liczbę zakażeń koronawirusem od początku pandemii.