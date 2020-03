Indie: Premier wprowadza godzinę policyjną jako test gotowości w walce z koronawirusem

Premier Indii Narendra Modi w czwartek zaapelował do obywateli, by w niedzielę od godz. 7 do 21 przestrzegali godziny policyjnej i pozostali w domach, traktując to jako test gotowości w walce z koronawirusem.

"Tej niedzieli, 22 marca, od godz. 7 do 21 wszyscy obywatele powinni przestrzegać narodowej godziny policyjnej. W tym czasie nie będą wychodzić z domu" - ogłosił Modi w wystąpieniu telewizyjnym.

Dzień ten będzie "symbolem naszego opanowania i naszej determinacji" w walce z epidemią. "To doświadczenie przygotuje nas na przyszłe wyzwania" - dodał premier.

Wezwał wszystkich, by tego dnia o godz. 17 wyszli na próg domu, na balkon lub stanęli w oknie i klaskali przez pięć minut, aby "pozdrowić i dodać odwagi" tym ludziom, którzy nie mogą przerwać pracy, mającej fundamentalne znacznie dla społeczeństwa, jak personel medyczny, policja, dostawcy i rykszarze.

Modi nie wprowadził nakazu unikania kontaktów społecznych, czy pozostawania w domu w związku z epidemią, ale zaapelował, by wszyscy, którzy mogą, zostali w domach i "nie narażali swoich bliskich".

"To są czasy próby i musimy zachować dyscyplinę, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa" - powiedział premier; dodał, że pandemia poważnie zaszkodziła indyjskiej gospodarce.

W Indiach wykryto już 173 przypadki koronawirusa; cztery osoby zmarły. Jednak AFP podaje, że zdaniem ekspertów dane te są zaniżone ze względu na niewielką liczbę testów, jakie przeprowadzono w tym kraju.