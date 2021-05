Indie: Producent szczepionki AstraZeneki zapowiada wzrost produkcji

Indyjska firma Serum Institute of India, produkująca na rodzimy rynek szczepionkę przeciw Covid-19 firmy AstraZeneca, zwiększy w czerwcu produkcję z 65 do 90 mln dawek preparatu miesięcznie - powiedział w poniedziałek rzecznik firmy agencji Reutera. Dotychczasowe powolne tempo szczepień jest w Indiach poważnym problemem.

Co najmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło dotychczas 11,9 proc. populacji kraju, a 3,1 proc. mieszkańców przeszło cały cykl szczepień przeciw Covid-19 - informuje portal Our World in Data.

Mimo spadających wskaźników epidemicznych w Indiach wciąż notuje się najwięcej zakażeń koronawirusem i związanych z nim zgonów na świecie - zauważają agencje. W ciągu ostatniej doby zdiagnozowano tam ponad 152 tys. infekcji, a na Covid-19 zmarło 3128 chorych - przekazało w poniedziałek ministerstwo zdrowia.

Liczba nowych zakażeń była najniższa od 11 kwietnia, najwięcej, ponad 400 tys., dziennie wykrywano na początku maja.

Według oficjalnych statystyk od początku pandemii SARS-CoV-2 w Indiach zakaziło się ponad 27,89 mln osób, z których ponad 325 tys. zmarło. Indie są drugim na świecie krajem pod względem ogólnej liczby infekcji i trzecim pod względem zgonów na Covid-19. Specjaliści i agencje prasowe zaznaczają, że oficjalne dane epidemiczne są prawie na pewno poważnie zaniżone.