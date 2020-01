Indie: Przyszli indyjscy astronauci rozpoczęli trening w Rosji

Czterej piloci wojskowi, wybrani do indyjskiego programu załogowych lotów kosmicznych „Gaganyaan”, rozpoczęli w tym tygodniu 11-miesięczny trening w tzw. Gwiezdnym Miasteczku pod Moskwą.

Przyszli astronauci, których nazwisk nie ujawniono, zostali wyselekcjonowani podczas wstępnych testów i treningu w Rosji pod koniec ubiegłego roku.

Minister Jitendra Singh odpowiedzialny za energię atomową i sektor kosmiczny powiedział w ubiegłym tygodniu, że po powrocie astronauci przejdą w Indiach szkolenie dostosowane do testowanego tam już pojazdu załogowego. Indusi opracowali także prototyp własnego skafandra kosmicznego, jednak w pierwszym locie ma zostać użyty skafander produkcji rosyjskiej.

Również na innych polach Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych (ISRO)prowadzi międzynarodową współpracę w związku ze swoim programem lotów załogowych. We wtorek Press Trust of India poinformowała, że lekarze sił powietrznych, którzy będą monitorowali zdrowie astronautów, przejdą 2-tygodniowe szkolenie we Francji. Współpracując z krajami posiadającymi bardziej rozwinięte programy kosmiczne Indie skracają czas potrzebny na przygotowanie pierwszej orbitalnej misji załogowej, która ma się odbyć przed sierpniem 2022 roku.

Na grudzień tego roku indyjska agencja kosmiczna zaplanowała bezzałogowy lot testowy prawie 4-tonowego pojazdu, na pokładzie którego astronauci mają latać w przestrzeń kosmiczną. W ubiegłym tygodniu szef ISRO Kailasavadivoo Sivan powiedział dziennikowi "Economic Times", że choć zaprojektowany pojazd jest zdolny zabrać 3-osobową załogę, to niewykluczone, że w pierwszy lot zabierze tylko jednego astronautę. Sivan potwierdził też, że Indie chcą później kontynuować załogowe misje kosmiczne i planują budowę własnej stacji orbitalnej.

Premier Narendra Modi ogłosił rozpoczęcie programu lotów załogowych "Gaganyaan" w sierpniu 2018 roku. Władze w Delhi wydadzą na niego 100 mld rupii (w przeliczeniu 1,4 mld dolarów). Fundusze przyznano na dwa bezzałogowe loty testowe i jeden załogowy, podczas którego - według pierwotnego planu - trójka astronautów miała spędzić około tygodnia na orbicie okołoziemskiej.

Oficjalna data indyjskiego lotu załogowego to grudzień 2021 roku, a nieprzekraczalny termin wyznaczono na połowę sierpnia 2022 roku, kiedy kraj będzie obchodził 75-lecie uzyskania niepodległości. Jeśli misja się powiedzie, Indie zostaną czwartym krajem - obok Rosji, USA i Chin - zdolnym do samodzielnego wysyłania ludzi w przestrzeń kosmiczną.

Tomasz Augustyniak