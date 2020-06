Indie: Rozstrzygnięto największy na świecie przetarg na elektrownie słoneczne

Adani Green Energy Ltd. należące do miliardera Gautama Adaniego wygrało rządowy przetarg o wartości 6 mld dolarów na budowę elektrowni słonecznych. Mają mieć moc 8 GW i stworzyć ok. 400 tys. miejsc pracy - poinformowało we wtorek w komunikacie przedsiębiorstwo.

Przetarg na budowę elektrowni o mocy 8 GW rozpisało państwowe przedsiębiorstwo Solar Energy Corporation of India (SECI), którym kieruje indyjskie ministerstwo nowych i odnawialnych źródeł energii.

Jak informuje dziennik "The Economic Times", pierwsze elektrownie wybudowane przez Adani Green Energy Ltd. o mocy 2 GW mają ruszyć w 2022 r., a przez następne trzy lata produkcja energii będzie zwiększana co roku o 2 GW.

Elektrownie słoneczne mają być rozsiane w wielu miejscach Indii. Koncern podaje, że największa z nich, o mocy 2 GW, będzie jednocześnie jedną z największych tego typu elektrowni na świecie. Firma szacuje, że dzięki inwestycji bezpośrednio i w innych sektorach gospodarki powstanie 400 tys. miejsc pracy. Kontrakt przewiduje zakończenie prac do 2025 r.

Według dziennika "The Hindu" koncern Adaniego ma produkować w ciągu 5 lat 25 GW ze źródeł odnawialnych. Inwestycje konglomeratu w tym sektorze wyniosą 15 mld USD.

Indie są inicjatorem Międzynarodowego Sojuszu Słonecznego (ISA), do którego należą kraje położone między zwrotnikiem Raka i Koziorożca. W 2018 r. na szczycie klimatycznym w Katowicach zostało podpisane porozumienie o współpracy w rozwijaniu energetyki słonecznej między ISA a Unią Europejską.

Wcześniej w 2015 r. rząd Indii zadeklarował inwestycje w energetykę słoneczną o wartości 100 mld USD i osiągnięcie poziomu 100 GW mocy do 2022 r. Według danych rządowych obecna moc elektrowni słonecznych i paneli montowanych na dachach w tym kraju wynosi ok. 35 GW.

Paweł Skawiński