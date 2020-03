Indie: Rząd Kerali postanowił zamknąć sklepy monopolowe

Władze stanu Kerala początkowo wykluczyły zamknięcie sklepów monopolowych, obawiając się niepokojów społecznych i zatruć nielegalnym alkoholem. W środę zdecydowały jednak o ich zamknięciu. Przeważyła opinia, że klienci będą się tłoczyć przed sklepami, co doprowadzi do rozprzestrzenienia Covid-19.

Zanim premier Narendra Modi ogłosił we wtorek wieczorem 21-dniowy zakaz wychodzenia z domów dla całego kraju, w poniedziałek południowoindyjski stan Kerala ogłosił podobne ograniczenia.

"Wiadomo, że sklepy spożywcze, warzywniaki i apteki miały być otwarte, ale zastanawialiśmy się, czy zamkną również sklepy monopolowe" - powiedział PAP Joseph Nair, student biznesu z miasta Koczin. "Sprzedaż alkoholu kontroluje stanowy monopolista i tylko tam można kupić piwo" - tłumaczy.

Szef rządu Kerali Pinarayi Vijayan podczas ogłaszania nakazu pozostania w domach, wykluczył zamknięcie sklepów z alkoholem. Dziennik "The Indian Express" tłumaczy, że zdaniem premiera stanu taki krok doprowadziłby do "społecznych reperkusji". Kerala straciłaby ogromne wpływy budżetowe wykorzystywane w walce z koronawirusem, ludzie sięgnęliby po nielegalny alkohol domowej roboty, a niektórzy obywatele mogliby wzniecić zamieszki.

W Kerali, która w przeszłości na krótko wprowadziła prohibicję, doszło do kilku tragedii związanych z zatruciem nielegalnym alkoholem. Przez arak, lokalny trunek, w 1982 roku 77 osób zmarło w miejscowości Vypeen. Na północy Indii, szczególnie w stanie Bihar stosunkowo często dochodzi do masowych zatruć. W lutym 2019 roku w stanach Uttar Pradeś, Uttarkhand i Asam w krótkim czasie zmarło ok. 180 osób. Rocznie w Indiach umiera przez zanieczyszczony alkohol ok. 1000 osób.

Vijayan planował wpisać sklepy monopolowe na listę placówek sprzedających niezbędne produkty z kategorii napojów, sugerując się pomysłem szefa rządu Pendżabu. Jednak doniesienia medialne o tłumach zbierających się przed sklepami, przeważyły szalę - ryzyko zakażenia wirusem uznano za zbyt duże.

"Jednocześnie w sieci krążyły zdjęcia ludzi posłusznie stojących pod sklepami monopolowymi w odpowiedniej odległości od siebie" - zauważa Nair. Właściciele indyjskich sklepów rysują kredą oddalone od siebie o pół metra kółka, w których stoją klienci.

Zamkniecie sklepów monopolowych w Kerali nie zostało dobrze przyjęte w miejscowości Mahe oraz Vatakarze, gdzie pod sklepami z alkoholem zebrały się tłumy. Policja musiała użyć bambusowych pałek, aby rozpędzić kilkaset osób.

Paweł Skawiński