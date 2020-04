Indie: Rząd przedłuża ogólnokrajową kwarantannę do 3 maja

Premier Indii Narendra Modi w orędziu do narodu ogłosił we wtorek przedłużenie do 3 maja ogólnokrajowej kwarantanny z powodu koronawirusa. Na decyzję rządu wpłynął m.in. najwyższy dotąd dobowy wzrost ofiar. Dotąd wykryto w kraju ponad 10 tys. zakażeń, 339 osób zmarło.

"Nie możemy teraz opuścić gardy. Miejsca, w których stwierdzono ogniska (zakażeń koronawirusem - PAP), muszą pozostać w stanie gotowości, a nowe ogniska muszą być ściśle monitorowane" - powiedział premier Modi w telewizyjnym przemówieniu, które relacjonował dziennik "The Indian Express".

Premier ogłosił przedłużenie 21-dniowej ogólnokrajowej kwarantanny o kolejne 19 dni, do 3 maja. "Do 20 kwietnia będziemy monitorowali, jak radzą sobie okręgi. Tam, gdzie sytuacja się poprawi, pewne obostrzenia zostaną poluzowane" - dodał zastrzegając, że złagodzenie regulacji w takich miejscach może zostać cofnięte, jeśli sytuacja znów się pogorszy.

Do tego czasu w Indiach mają obowiązywać nowe i bardziej surowe ograniczenia w ramach kwarantanny. Szczegółowe regulacje mają zostać podane w środę.

Decyzję rządu ogłoszono na kilkanaście godzin przed upływem 21-dniowej kwarantanny. Wcześniej, niezależnie od rządu centralnego, dwa stany - Maharasztra i Orisa - wprowadziły u siebie kwarantannę do końca kwietnia.

Według danych ministerstwa zdrowia, cytowanych przez "The Indian Express", w ostatnich 24 godzinach 51 osób zakażonych koronawirusem zmarło i zanotowano 905 nowych infekcji.

Liczba zakażeń w całym kraju wynosi obecnie ponad 10,3 tys., 339 zakażonych osób zmarło, a ponad 1000 wyzdrowiało i zostało wypisanych ze szpitali.

Zdaniem Modiego Indie radzą sobie z epidemią lepiej niż inne kraje. "Indie przyjęły całościowe, zintegrowane podejście (do walki z wirusem - PAP). Jeszcze zanim Indie miały pierwszego chorego pacjenta, zaczęły badać pasażerów z krajów dotkniętych Covid-19. Skorzystaliśmy na (ogólnokrajowej - PAP) kwarantannie" - podkreślił szef rządu przypominając, że w kraju testy na koronawirusa wykonuje 220 laboratoriów, a 600 szpitali posiada łącznie 100 tys. łóżek dla zakażonych pacjentów.

Modi podkreślił, że choć kraj poniósł ogromne straty ekonomiczne, to uratowano wiele istnień ludzkich. Zapowiedział, że rząd zajmie się najbiedniejszymi i rolnikami, którzy powinni obecnie zbierać pierwsze plony z zimowych zasiewów.

Indyjskie media zgodnie zwracają uwagę, że rząd musi zmierzyć się z problemem ponad 600 tys. osób znajdujących się w zamkniętych ośrodkach. Pod koniec marca na wieść o ogólnokrajowej kwarantannie tysiące ludzi utrzymujących się z pracy za dniówki ruszyło w pieszą wędrówkę do rodzinnych wiosek.

Na zakończenie orędzia premier poprosił obywateli m.in. o opiekę nad starszymi i biednymi osobami, noszenie masek, używanie rządowej aplikacji do monitorowania stanu zdrowia, okazywanie szacunku ludziom walczących z epidemią; apelował też, by nikt nie odbierał innym miejsc pracy.

Paweł Skawiński