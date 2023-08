Indie: Rząd zakazał importu komputerów, laptopów i tabletów

Rząd Indii zakazał ze skutkiem natychmiastowym importu komputerów, laptopów i tabletów. Od tej pory sprowadzanie tego sprzętu z zagranicy będzie możliwe tylko po uzyskaniu specjalnej licencji - podał w czwartek portal dziennika "Indian Express", powołując się na komunikat rządowy.

W komunikacie nie podano powodu tego posunięcia, ale rząd premiera Narendry Modiego promuje lokalną produkcję i zniechęca do importu - wyjaśnia agencja Reutera.

Wartość indyjskiego importu elektroniki, w tym laptopów, tabletów i komputerów osobistych, wyniosła 19,7 mld USD w okresie od kwietnia do czerwca, co oznacza wzrost o 6,25 proc. rok do roku. Według danych rządowych, laptopy, tablety i komputery osobiste stanowią około 1,5 proc. całkowitego rocznego importu Indii, z czego prawie połowa pochodzi z Chin.

"Celem tego posunięcia jest przeniesienie produkcji do Indii. To nie jest szturchnięcie, to pchnięcie" - powiedział Ali Akhtar Jafri, były dyrektor generalny stowarzyszenia producentów MAIT. Na wieść o zakazie ceny akcji Dixon Technologies, lokalnego producenta elektroniki, wzrosły o 5 proc.

Rząd Indii prowadzi program subwencji produkcji elektroniki, licząc na przyciągnięcie dużych inwestycji w produkcję sprzętu IT. Program ma wesprzeć ambicje Indii, które chcą stać się potęgą w globalnym łańcuchu dostaw elektroniki i do 2026 roku wytwarzać sprzęt o rocznej wartości 300 miliardów dolarów.