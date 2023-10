Indie rzucają wyzwanie Dubajowi i Singapurowi. Nowy port będzie kosztować miliard dolarów

W połowie października w indyjskim Vizhinjam pojawiły się pierwsze wielkie dźwigi portowe, przywiezione przez chiński statek Zhen Hua 15. Dobiega bowiem końca budowa jednej z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w Indiach w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

W południowoindyjskiej Kerali, niemal na samym koniuszku Subkontynentu Indyjskiego, na zlecenie rządów stanowego i federalnego, od grudnia 2024 r. operował będzie jeden z nielicznych w Azji Południowej głębokowodnych terminali przeładunkowych.

Powinno to zmniejszyć zależność tej części Indii od przeładunków w lankijskim Kolombo oraz usprawnić przepływ towarów z oraz do Indii.

Docelowo Indusi mają ambicje konkurować w przeładunkach z terminalami w Dubaju i Singapurze.

Jak zwrócił uwagę portal gospodarczy The Mint, inwestycja zjednoczyła nietypową koalicję. Rząd stanowy w Kerali pod kierownictwem komunistycznej CPM współpracuje z prawicową Partią Ludową (BJP) premiera federalnego Narendry Modiego, przy poparciu lewicowych mediów z południa kraju.

W modelu DBFOT (design, build, finance, operate and transfer - zaprojektuj, zbuduj, zapewnij finansowanie, zostań operatorem i przekaż) władze publiczne wraz ze spółkami zależnymi Adani Group, najbogatszego Indusa Guatana Adaniego, inwestują w port, który w perspektywie kilkunastu lat ma stać się jednym z największych hubów logistycznych w tej części świata. Co nietypowe, ta inwestycja jest typu greenfield - jeszcze niedawno na tym miejscu wybrzeża były głównie wioski rybackie.

Nowy port ma stać się oknem na świat dla południa Indii

Odległy od międzynarodowego handlowego szlaku morskiego zaledwie o 18 km, terminal będzie mógł obsługiwać jednostki o ładowności do 18 tys. TEU. Dzięki rozbudowie nabrzeża portowego do 2 km długości w docelowej trzeciej fazie powinien osiągnąć zdolność przeładunkową na poziomie 3 mln TEU rocznie.

Dla porównania, w 2022 r. w porcie w Gdańsku przeładowano nieco ponad 2 mln TEU, w największym europejskim porcie w Rotterdamie ponad 14 mln TEU, a w największym globalnie w Szanghaju - ponad 47 mln TEU. Vizhinjam to jednak port budowany "od zera", a uzyskanie przez niego pełnych możliwości przeładunkowych uzależnione jest też od rozwoju infrastruktury.

Przewidziano również miejsca postojowe dla okrętów indyjskiej marynarki wojennej. Dzięki swojemu położeniu w pobliżu głównych dróg i linii kolejowych, w założeniu Vizhinjam ma stać się oknem na świat dla południa Indii.

Powstanie jeden z nielicznych w Azji Południowej głębokowodnych terminali przeładunkowych

Dzięki postępowi technologicznemu Indie mogą przezwyciężyć jedne z największych ograniczeń własnej geografii: brak naturalnego portu głębokowodnego. Inwestycja ta jest jedną z kilku strategicznych dla Adani Ports, które stara się być operatorem najważniejszych hubów transportowych. Inwestuje w Kolombo na Sri Lance, w położonej w północno- zachodnich Indiach Mundrze - ze względu na odległość ponad 2,5 tys. kilometrów obie lokalizacje na subkontynencie dobrze się uzupełniają – oraz w izraelskiej Hajfie.

Jak twierdzą krytycy Adaniego, już niedługo niemal cała indyjska infrastruktura będzie zależna od spółek biznesmena. Firma w partnerstwie publiczno-prywatnym pokrywa zaś tylko trzecią część kosztów - pozostałe dwie trzecie przypada na stan i federację - zyskuje zaś niemal pełną władzę nad portem. Wielbiciele Adaniego chwalą natomiast jego zdolność do stawienia czoła przeciwnościom i kończenia istotnych projektów.

Przeciwności zaś nie brakowało. Podpisana w 2015 r. umowa zakładała ukończenie inwestycji do 2019 r. Ostatecznie dojdzie do tego w pięć lat po terminie. Koszta - szacowane pierwotnie na równowartość 900 mln dolarów - prawie na pewno przekroczą miliard „zielonych”. Pandemia wstrzymała na pewien czas proces budowy.

Jednak największym wyzwaniem był opór miejscowych rybaków-chrześcijan, którzy obawiają się, że inwestycja odbierze im środki do życia: nie tylko pochłonie wybrzeże, ale także zniszczy miejscowy ekosystem morski. Ruch statków spowoduje zaś, że będą musieli wypływać daleko w morze, co uniemożliwi tradycyjny sposób połowu, zmuszając do przejścia na kutry pełnomorskie. Na czele ich gwałtownych wielomiesięcznych protestów i jeszcze dłuższych postępowań sądowych stanęło miejscowe duchowieństwo, co sprawiło, że spór nabrał wymiaru międzyreligijnego. Ostatecznie budowa z powrotem ruszyła, a miejscowej ludności obiecano rekompensaty. Obok terminalu przeładunkowego ma powstać zaś docelowo nowy port rybacki.

