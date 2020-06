Indie: SN dał 15 dni na rozwiązanie kryzysu migracyjnego spowodowanego pandemią

Sąd Najwyższy zdecydował, że władze centralne i stanowe mają 15 dni na umożliwienie powrotu do rodzinnych wiosek milionom osób, które straciły pracę w czasie epidemii Covid-19. Policja powinna też wycofać sprawy karne przeciw ludziom naruszającym zakaz podróżowania.

"Pracownicy migracyjni, którzy zostali zmuszeni do powrotu w rodzinne strony po przerwaniu zatrudnienia, przechodzą trudne chwile. Muszą być traktowani przez policję i władze w sposób humanitarny" - cytuje sędziów Sądu Najwyższego agencja PTI. Sąd powoływał się na doniesienia mediów o nadużywaniu siły przez organy państwowe wobec robotników.

We wtorek sędziowie dali władzom centralnym i stanowym 15 dni na rozwiązanie kryzysu migracyjnego, który wybuchł po wprowadzeniu 25 marca surowej ogólnokrajowej kwarantanny.

Według danych rządowych przedstawionych przed Sądem Najwyższym tylko w maju do rodzinnych miejscowości wróciło 9,7 mln ludzi.

Z dnia na dzień tysiące ludzi straciły pracę i postanowiły wrócić do rodzinnych wiosek. Wielu z braku transportu wyruszyło pieszo do domów. "Ten kryzys trwa już 2,5 miesiąca. Ludzi wciąż wracają do rodzinnych wiosek. Po drodze są traktowani jak przestępcy, a przecież robią to z desperacji" - powiedział PAP Rishi Kant, znany działacz społeczny z Delhi.

Sędziowie w orzeczeniu polecili policji i władzom wycofanie wszystkich spraw kryminalnych zgłoszonych przeciw łamiącym ustawę o epidemii. W Indiach ogólnokrajowa kwarantanna oznaczała wstrzymanie transportu, zakaz podróżowania i wychodzenia z domów.

Premier Narendra Modi pod koniec marca w przemówieniu do narodu prosił, by każda bogata rodzina zaopiekowała się dziewięcioma biednymi rodzinami w czasie epidemii. "Zapewnienie bezpieczeństwa biednym jest sprawą odpowiedzialności państwa i sektora prywatnego, a nie aktem dobroczynności" - komentował w "The Indian Express" Christophe Jaffrelot, francuski politolog specjalizujący się w sprawach Azji Płd.

Sąd Najwyższy nakazał władzom sporządzenie rejestru robotników i zapewnienie im pomocy finansowej lub zatrudnienie w czasie epidemii.

Jean Dreze, uznany ekonomista i badacz społeczny, który otrzymał obywatelstwo indyjskie i doradzał poprzedniemu rządowi, w dzienniku "The Indian Express" ostrzega przed wybuchem głodu. "Najbiedniejsze stany Indii są niesamowicie biedne, z wielkimi grupami ludności żyjącymi na granicy przetrwania. Wątpię, czy na świecie jest kraj z bardziej skoncentrowaną ekstremalną biedą i głodem jak Bihar (stan w północnych Indiach - PAP). Przedłużony okres masowego bezrobocia byłby katastrofą dla milionów ludzi, którzy przed epidemią ledwie utrzymywali się ze skromnych wypłat za dorywczą pracę" - ocenia.

Już kilka dni po ogłoszeniu ogólnokrajowej kwarantanny Jaffrelot zwracał uwagę, że "pozostawienie pracowników migracyjnych samym sobie i tym samym zmuszenie ich do powrotu do ich wiosek tylko ułatwi rozprzestrzenianie się koronawirusa".

W ciągu ostatniej doby w Indiach znów odnotowano blisko 10 tys. zakażeń, a liczba zakażonych wirusem zbliżyła się do 270 tys.

Paweł Skawiński