Indie stają się nowym królem wolnego handlu. Pomógł im nawet brexit

Jeszcze do niedawna Indie uchodziły za kraj zazdrośnie strzegący dostępu do swojego rynku. Ostatnio – w dobie pandemii i konfliktu handlowego USA-Chiny – zmienia się klimat polityczny dla umów o wolnym handlu (FTA) w New Delhi.

Nowe indyjskie otwarcie?

Kto poza Wielką Brytanią?

Kolej na Unię

Drugi motyw z obu stron jest jeszcze ważniejszy. Wielka Brytania po opuszczeniu Unii Europejskiej swoich źródeł wzrostu poszukuje w odkurzeniu niegdyś kwitnących relacji handlowych z państwami położonymi w regionie Indopacyfiku. Londyn już zawarł układy - lub jest w trakcie zaawansowanych negocjacji - z Canberrą, Ottawą, Tokio i Seulem. Ponadto latem złożył wniosek o przyjęcie do CPTTP , układu wolnego handlu łączącego niektóre państwa Azji i Ameryk, na obu wybrzeżach Oceanu Spokojnego.Rząd indyjski sugeruje, że negocjacje z Brytyjczykami będą swego rodzaju nowym otwarciem na wolny handel i odważne wchodzenie w tego rodzaju umowy.Jak powiedział jeszcze w sierpniu B.V.R. Subrahmanyan, odpowiedzialny w gabinecie Narendry Modiego za handel, „Indie muszą nawiązać ze światem współpracę. Bez tego zostaną odcięte od rynków”. Jak podkreślił ostatnio w analizie indyjski think-tank Observer Research Fundation, od dekady eksport tego kraju znajduje się w stagnacji.Jeśli uda się podpisać umowę z Brytyjczykami, byłby to rzeczywiście ważny zwrot polityczny w Nowym Delhi... Dotychczas przeważała tam frakcja obrońców rynku wewnętrznego przed zewnętrzną konkurencją. W myśl tej logiki Indie powinny zachować rynek - wielkości niespełna 1,4 mld potencjalnych konsumentów - dla indyjskiego przemysłu i usługodawców.Ponadto Nowe Delhi miało złe doświadczenia z umów handlowych z ASEAN-em, Koreą Południową i Japonią. Po ich podpisaniu import rósł znacznie szybciej niż eksport, potęgując deficyt handlowy...Obawy przed wzrostem gigantycznej nierównowagi handlowej z Państwem Środka spowodowały wycofanie się z umowy RCEP w 2019 r. , która miała uporządkować i ułatwić relacje handlowe między państwami Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) a ich największymi regionalnymi partnerami handlowymi, czyli Chinami, Koreą Południową, Japonią, Australią i Nową Zelandią. Także bez tej umowy indyjski deficyt handlowy z północnym sąsiadem pogłębił się po trzech kwartałach tego roku do ponad 45 mld dol... Import z Chin wyniósł ponad 68 mld dol., a eksport do Państwa Środka – tylko nieco więcej niż 22 mld dol. Przy czym ten ostatni rósł wolniej niż wwóz.Mimo tych negatywnych doświadczeń obecnie zdaje się w New Delhi wygrywać odmienna logika, widząca w umowach handlowych sposób na dostarczenie paliwa wzrostowi indyjskiej produkcji i usług. Chcą je podpisywać jednak głównie z rozwiniętymi państwami i blokami gospodarczymi Zachodu.A powody? Pandemia i konflikt handlowy USA-Chiny powinny przekonać międzynarodowe korporacje do dywersyfikacji łańcuchów dostaw i nie uzależniania się od nadmiernie od Chin jako miejsca wytwarzania dóbr. Takie uzależnienie niesie za sobą zbyt dużą podatność na szoki wywołane czynnikami gospodarczymi, wypadkami naturalnymi czy wreszcie wydarzeniami politycznymi.Uzupełnia go drugi argument na rzecz wolnego handlu, mówiący o postępach indyjskich reform liberalizacyjnych w gospodarce. Rozpoczęto proces prywatyzacji firm państwowych, w ciągu ostatnich kilku lat Indie znacznie awansowały też w rankingu „Doing Business” Banku Światowego.Te zmiany wewnętrzne mają sprawić, że międzynarodowe korporacje, zachęcone ulgami inwestycyjnymi, przyjaźniejszym otoczeniem biznesowym oraz właśnie liberalnym reżimem handlowym będą inwestować w Indiach.Wolny handel powinien też wymusić wzrost konkurencyjności indyjskich przedsiębiorstw, które często działają w warunkach faktycznego monopolu lub wąskiego oligopolu na rynku wewnętrznym.Poza Wielką Brytanią, Indie chcą szybciej ścieżki negocjacyjnej FTA z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, które są istotnym hubem logistycznym dla indyjskiego eksportu, a potencjalnie mogą stać się również źródłem kapitału dla gospodarki subkontynentu.Z New Delhi napływają też sygnały, że rząd Modiego zainteresowany jest też znacznym przyspieszeniem rozmów o FTA z Kanadą i Australią, z którymi negocjacje trwają już od ponad dekady. Z oboma państwami Indie łączy też liczna diaspora. Dodatkowo Kanada i Australia pozostają liczącym się źródłem surowców oraz potencjalnym rynkiem zbytu na indyjskie usługi cyfrowe.Jak na tym tle wypada Unia Europejska? Wedle niedawno ogłoszonej strategii UE dla Indopacyfiku jednym z istotnych narzędzi zacieśniania więzi z regionem ma być wymiana handlowa. 8 maja na szczycie UE-Indie liderzy zgodzili się na wznowienie negocjacji umowy o pogłębionej umowie handlowej, które zostały zawieszone sześć lat temu.Warto wykorzystać nowe zainteresowanie partnerów z subkontynentu, by zawrzeć rozszerzone FTA z Indiami. Po obu stronach jest dość dużo nieufności co do faktycznych intencji. Dlatego podejście angielskie, dążące do jak najszybszego zawarcia choćby okrojonego porozumienia, może być sposobem na przełamanie impasu i budowę zaufania.Polska dyplomacja i biznes zyska szansę na zdefiniowania naszych priorytetów w ramach większej europejskiej umowy z Indiami. Stawką jest dostęp do młodego, dynamicznego i rosnącego rynku oraz dywersyfikacja łańcuchów dostaw dla naszej gospodarki.