Indie: Stary samolot podczas transportu utknął pod mostem w Delhi

Stary samolot Air India utknął podczas transportu pod mostem w stolicy Indii, Delhi. Na filmiku, który zdobył popularność w sieci, widać, jak mijają go samochody na autostradzie - pisze we wtorek BBC.

Z nagrania wideo wynika, że maszynie odczepiono skrzydła. Linie lotnicze Air India wydały oświadczenie, w którym zapewniły, że nie mają już żadnego związku z samolotem. "To jest wyrejestrowany, przeznaczony na złom sprzęt lotniczy, który Air India sprzedały. Był transportowany zeszłej nocy przez nowych właścicieli" - napisano.

Władze lotniska w Delhi powiedziały w rozmowie z dziennikiem "The Times of India", że samolot "z pewnością" nie należy do floty lotniska oraz że kierowca "mógł popełnić błąd podczas transportu".

Filmik został obejrzany tysiące razy na Twitterze i YouTube'ie. Według niektórych użytkowników samolot tkwi pod mostem od kilku dni.