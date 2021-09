Indie straciły wiele na przejęciu Afganistanu przez talibów

Z państw regionu to Indie straciły prawdopodobnie najwięcej na przejęciu władzy przez talibów. W Afganistanie dokonały w ostatnich dwóch dekadach wielu inwestycji, których przyszłość jest obecnie bardzo niepewna. Wzrosło znaczenie regionalnych rywali Indii - czyli Pakistanu i Chin. Nadwerężone zostało zaufanie do USA jako wiarygodnego partnera. Co teraz zrobi Nowe Delhi?

Trzecią indyjską stratą w Afganistanie wydaje się - przynajmniej częściowa - utrata zaufania do USA, z którymi Indie łączą w ostatnim czasie coraz ściślejsze relacje. Indusi zaangażowali się bowiem w „budowanie państwa” w Afganistanie częściowo na skutek zachęt amerykańskich. Nadwerężyli też swoje kontakty z Iranem, ważnym partnerem regionalnym, pod wpływem presji z Waszyngtonu na dołączenie do sankcji wobec Teheranu.Jak wyraził to ostatnio Manoj Joshi, ekspert delhijskiego think tanku ORF, rząd indyjski zawiódł się na obietnicach osłony ich inwestycji przez wojska amerykańskie. Okazało się, że koordynacja polityk w ramach formatu Quad, obejmującego Stany Zjednoczone, Indie, Japonię i Australię, z amerykańskiego punktu widzenia nie obejmuje Azji Centralnej...Jak to ujął indyjski analityk, z ostatnich wydarzeń można wywnioskować, że dla Amerykanów wspólne zaangażowanie na Indopacyfiku zaczyna się dopiero u zachodnich wybrzeży Półwyspu Indyjskiego.Co zatem w tej sytuacji zrobią Indie? Jak stwierdził to ostatnio C. Raja Mohan, czołowy indyjski analityk specjalizujący się w sprawach zagranicznych, Indie będą musiały ćwiczyć się w sztuce „strategicznej cierpliwości”. Otwarta jest kwestia uznania nowego reżimu w Kabulu i losów rozpoczętych indyjskich inwestycji w Afganistanie, jak choćby budowy istotnej tamy pod Kabulem (Shatoot Dam).Nieznana pozostaje dziś trwałość nowego kabulskiego rządu, a ostatnie czterdzieści lat uczy, że bardzo trudno utrzymać władzę w tym państwie. Indie zapewne będą starały się pielęgnować poprawne, choć niekoniecznie formalne, relacje z rządem talibskim i czekać na rozwój wypadków. I wykorzystywać dobre relacje z Rosją do rozmów o nowym układzie władzy w Kabulu. Moskwa, podobnie jak Pekin, utrzymała działalność swojej ambasady w Afganistanie...