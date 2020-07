Indie: Trzecia doba z rzędu z ponad 30 tys. zakażonych koronawirusem

W ciągu ostatniej doby w Indiach stwierdzono 34 884 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, co zwiększa ogólną liczbę zainfekowanych od wybuchu epidemii do 1 038 716 - podał w sobotę resort zdrowia tego kraju. To trzecia doba z rzędu, kiedy odnotowano ponad 30 tys. infekcji.

W ciągu ostatnich 24 godzin zmarło 671 osób zakażonych koronawirusem. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych od początku epidemii wzrosła do 26 273. Do tej pory w Indiach wyzdrowiało ponad 653 tys. ludzi - poinformowało ministerstwo zdrowia.

Uważa się, że dane te, podobnie jak w innych częściach świata, są znacznie wyższe z wielu powodów, w tym w związku z ograniczoną liczba przeprowadzanych testów.

Kilkanaście stanów, w tym Maharasztra na środkowym zachodzie, Tamilnadu na południu, Bengal Zachodni i Asam na północnym wschodzie, objęły kwarantanną obszary wysokiego ryzyka, zezwalając mieszkańcom jedynie na niezbędne zakupy żywnościowe i usługi medyczne.

Przywódca głównej partii opozycyjnej, Indyjskiego Kongresu Narodowego, Rahul Gandhi wezwał w piątek premiera Narendrę Modiego do podjęcia konkretnych kroków w celu powstrzymania epidemii Covid-19. Ostrzegł, że przy obecnym tempie przyrostu infekcji liczba zakażeń podwoi się do 2 milionów do 10 sierpnia.

Eksperci twierdzą, że w Indiach prawdopodobnie nastąpi seria szczytów zakażeń, gdy koronawirus rozprzestrzeni się na obszarach wiejskich - podaje agencja AP.