Indie: W Delhi najmniej przypadków koronawirusa od 10 miesięcy

W ciągu ostatniej doby w Delhi wykryto najmniej przypadków koronawirusa i zgonów związanych z Covid-19 od 10 miesięcy - podał w środę indyjski dziennik "The Hindu". Według najnowszych badań 56 proc. mieszkańców stolicy Indii posiada przeciwciała koronawirusa.

Władze Delhi przekazały w środę, że w ciągu minionej doby wykryto w liczącej 25 mln mieszkańców aglomeracji zaledwie 144 przypadki koronawirusa. Na Covid-19 zmarły w tym czasie tylko dwie osoby. W ciągu ostatnich 24 godzin wykonano 58,6 tys. testów.

"To jest bardzo dobra wiadomość, zwłaszcza jeśli porówna się liczbę przypadków do wykonanych testów. To tylko 0,25 proc. pozytywnych przypadków w całej puli testowanych osób" - komentuje dla PAP dr Ravi Sharma, który prowadzi prywatną przychodnię we wschodnim Delhi. "Rzeczywiście widzę znacznie mniej osób w swojej klinice" - przyznaje.

Od początku epidemii w Delhi wykryto ok. 635 tys. przypadków zakażenia koronawirusem, z czego zmarło ok. 10 tys. osób. "Możliwe, że przeszliśmy już szczyt epidemii w Indiach. Przynajmniej statystyki na to wskazują" - dodaje lekarz. Zwraca uwagę, że w tym roku dzienna liczba przypadków koronawirusa spadła już do ok. 20-11 tys.

We wtorek minister zdrowia terytorium stołecznego Delhi Satyendra Jain podał wyniki badań ludności na przeciwciała. Według badań przeprowadzonych w połowie stycznia aż 56 proc. mieszkańców stolicy posiada przeciwciała koronawirusa. "Delhi zmierza w stronę odporności stadnej, ale tylko eksperci mogą dać nam jasny obraz sytuacji" - powiedział minister, cytowany przez dziennik "The Indian Express".

To już piąta tura badań ludności w Delhi, które mają pokazać skalę rozprzestrzeniania się wirusa. "W tym badaniu użyto nowej, lepszej technologii. Próbki pobrano z każdego okręgu miasta. W sumie pobrano 28 tys. próbek" - sprecyzował wysoki rangą urzędnik miasta.

Minister Jain w rozmowie z mediami zaznaczył, że chociaż spadła liczba przypadków koronawirusa i zgonów oraz przyjęć na oddziały szpitalne, to wciąż nalega, by delhijczycy używali masek przez kolejnych kilka miesięcy.

"Epidemia koronawirusa (w Indiach) wydaje się zbliżać ku końcowi i prawdopodobnie przejdzie do fazy endemicznej w ciągu miesiąca lub dwóch" - powiedział portalowi IndiaToday ceniony indyjski wirusolog dr T. Jacob John. Emerytowany lekarz zaznaczył jednak, że rozwój nowych wariantów koronawirusa jest realnym zagrożeniem.

W czwartek Indyjska Rada Badań Medycznych ma ogłosić wyniki testów na przeciwciała przeprowadzonych w całym kraju. Źródła agencji Reutera mówią o 300 mln z 1,3 mld mieszkańców Indii, którzy posiadają przeciwciała koronawirusa.

Paweł Skawiński