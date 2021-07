Indie: W Delhi najwyższe temperatury od 2012 roku

Dziesiątki milionów mieszkańców Indii cierpi z powodu fali upałów - informuje w piątek AFP. Temperatury w stolicy kraju Delhi są najwyższe od 2012 roku, w czwartek odnotowano 43,1 stopnia Celsjusza.

Według statystyk, letnie fale wysokich temperatur zabiły w Indiach od 2010 roku ponad 6,5 tys. osób, a naukowcy obawiają się, że liczba ta będzie rosła w następnych latach z powodu zmian klimatycznych.

W piątek, już czwarty dzień z rzędu, termometry wskazywały temperatury powyżej 40 stopni w trzech stanach na północy kraju: Radżastanie, Harijanie i Delhi. Upały utrzymują się także w Pendżabie, Uttar Pradeś i Madhja Pradeś.

Obecne temperatury są o siedem stopni powyżej średniej notowanej dla tej pory roku, a meteorolodzy nazywają zjawisko "ekstremalnym upałem". Według prognoz, termometry będą pokazywać 40 stopni ciepła do przyszłego tygodnia z powodu spóźniającego się monsunu.

Upały powodują także większe zużycie energii elektrycznej, co w konsekwencji prowadzi do przerw w jej dostawach. Wynika to głównie z korzystania z urządzeń chłodzących. Według AFP, w Indiach jedynie 5 proc. gospodarstw domowych posiada takie urządzenia, w porównaniu z 90 proc w USA, czy 60 proc. w Chinach.

Innym istotnym problemem dużej części mieszkańców Indii jest brak dostępu do bieżącej wody, co obecna fala wysokich temperatur jedynie pogarsza.