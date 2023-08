Indie walczą z inflacją rosyjskim zbożem

Indie chcą zaopatrzyć się w Rosji w pszenicę kupowaną po preferencyjnych cenach przed przyszłorocznymi wyborami. Te działania mają zatrzymać inflację na rynku rolnym w Indiach.

Indie prowadzą rozmowy z Rosją w sprawie importu pszenicy po preferencyjnych cenach, podały źródła cytowane przez agencję Reutera.

To posunięcie miałoby na celu zwiększenie dostaw i ograniczenie inflacji żywności przed wyborami stanowymi i krajowymi w przyszłym roku. Import pozwoliłby New Delhi na skuteczniejszą interwencję na rynku w celu obniżenia cen pszenicy, które w lipcu spowodowały wzrost inflacji do 15-miesięcznego maksimum.

- Rząd bada możliwość importu poprzez handel prywatny i umowy międzyrządowe. Decyzja zostanie podjęta po dogłębnej analizie - powiedziało agencji Reutera jedno ze źródeł, zapytane o import pszenicy z Rosji.

Indie od lat nie importowały pszenicy w ramach umów dyplomatycznych. Ostatni raz zaimportowały znaczną ilość pszenicy w 2017 r., kiedy to prywatni handlowcy dostarczyli 5,3 mln ton metrycznych.

Rządowy plan importu rosyjskiej pszenicy w Indiach jest jednym ze środków po stronie podaży rozważanych w celu obniżenia cen kluczowych towarów, takich jak paliwo, zboża i rośliny strączkowe, wraz z rozszerzeniem programów wiejskich w celu złagodzenia wpływu inflacji na biednych, podały dwa anonimowe źródła agencji Reutera. Ostateczna decyzja może zapaść dopiero za kilka tygodni. Indyjscy rzecznicy ds. finansów, handlu i rządu nie zabierają głosu w tej sprawie.

Chociaż Indie potrzebują jedynie od 3 do 4 milionów ton metrycznych pszenicy, aby uzupełnić niedobór, New Delhi może rozważyć import od 8 do 9 milionów ton pszenicy z Rosji, aby mieć znacznie większy wpływ na ceny, powiedziało inne źródło.

Rosja jest drugim największym partnerem handlowym dla Indii

Od czasu wojny na Ukrainie w zeszłym roku, Rosja stała się drugim największym sprzedawcą towarów do Indii, głównie ze względu na zniżki na zakup ropy przez New Delhi.

- Rosja wyraziła gotowość do zaoferowania rabatu od obowiązujących cen rynkowych. Nie ma żadnych ograniczeń w eksporcie towarów spożywczych z Rosji - powiedział jeden z urzędników.

Indie importują również olej słonecznikowy z Rosji i rozliczają płatności w dolarach amerykańskich, w przypadku pszenicy planują zastosować to samo podejście.

Indie mogą z łatwością uzyskać od Rosji rabat w wysokości od 25 do 40 dolarów za tonę. Zapewni to, że koszt pszenicy pozostanie znacznie poniżej cen lokalnych. Hurtowe ceny pszenicy w Indiach wzrosły o około 10 proc. w ciągu dwóch miesięcy, do siedmiomiesięcznego maksimum w sierpniu z powodu ograniczonych dostaw.

Zapasy pszenicy w magazynach rządowych w Indiach wyniosły 28,3 mln ton w dniu 1 sierpnia, 20 proc. poniżej 10-letniej średniej. W ubiegłym roku Indie zakazały eksportu pszenicy z powodu niższej produkcji, a oczekuje się, że tegoroczne zbiory będą o co najmniej 10 proc. niższe niż szacuje rząd.