Indie: Władze: 100-150 osób mogło zginąć na północy wskutek pęknięcia himalajskiego lodowca

Od 100 do 150 osób mogło zginąć w północnych Indiach wskutek pęknięcia części himalajskiego lodowca i uszkodzenia tamy na rzece Alaknanda, co spowodowało nagłą powódź - podały w niedzielę lokalne władze. Powódź zmusiła do ewakuacji wioski położone w dole rzeki zasilanej przez lodowiec.

"Faktyczna liczba (ofiar) nie została jeszcze potwierdzona," ale obawiamy się, że od 100 do 150 osób nie żyje - powiedział przedstawiciel władz stanu Uttarakhand (d. Uttarańćal), Om Prakash.

Cytowany przez Reutera świadek mówił o lawinie wody, skał i pyłu, która pędziła w dół rzeki. "To przyszło bardzo szybko, nie było czasu, żeby kogokolwiek zaalarmować - powiedział przez telefon Reuterowi Sanjay Singh Rana, mieszkaniec wsi Raini. - Czułem, że nawet my zostaniemy zmieceni z powierzchni ziemi".

Sytuację uważnie monitoruje premier Indii Narendra Modi, który jest w stałym kontakcie z władzami stanowymi.

Do pomocy w akcji ratunkowej przygotowano indyjskie siły powietrzne - przekazał rząd federalny.

Minister spraw wewnętrznych Indii Amit Shah poinformował, że specjalne zespoły ds. usuwania skutków katastrof już zostały przetransportowane drogą powietrzną, aby pomóc w akcji poszukiwawczo-ratunkowej.

Na zdjęciach udostępnionych przez mieszkańców widać, jak woda zmywa część tamy i wszystko inne, co znalazło się na jej drodze. "Poziom wody w rzece Alaknanda wynosi teraz 1 metr powyżej normy, ale przepływ maleje" - poinformował na Twitterze premier stanu Uttarakhand, Trivendra Singh Rawat.

Władze sąsiedniego stanu Uttar Pradeś, najludniejszego w Indiach, również postawiły w stan najwyższej gotowości tereny nadrzeczne.

Położony w Himalajach stan Uttarakhand jest podatny na gwałtowne powodzie i osunięcia ziemi. W czerwcu 2013 r. rekordowe opady deszczu spowodowały niszczycielskie powodzie, które pochłonęły blisko 6 tys. istnień ludzkich. Katastrofa ta została nazwana wówczas przez media "himalajskim tsunami" ze względu na potoki wody, które spływały w tym górzystym obszarze, powodując lawiny błota i skał i zmiatając z powierzchni domy, drogi i mosty.