Indie: Wyleczeni z Covid-19 przywitani przez sąsiadów oklaskami

Sąsiedzi z Puny w stanie Maharasztra oklaskami przywitali wyleczoną parę, która była zakażona koronawirusem. Z podobną serdecznością spotkało się wyleczone małżeństwo z Bombaju. W Indiach koronawirusa pokonało już 44 pacjentów.

"Nasze osiedle ma 350 mieszkań w siedmiu budynkach. Sąsiedzi wyszli na balkony, bili brawo i wiwatowali" - powiedział dziennikowi "The Indian Express" Jivandhar Awati. 51-latek razem z żoną Prashanti są pierwszymi pacjentami zakażonymi koronawirusem w zachodnioindyjskim stanie Maharasztra.

Wirusa u mieszkańców miasta Puna, potwierdzono 10 marca. W środę wynik testu był już negatywny i para mogła wrócić do domu.

W wejściu szpitala Naidu, gdzie przebywali dwa tygodnie, zebrali się ludzie, by ich odprowadzić do karetki, którą udali się do domu. "Zrobiło mi się ciepło na sercu" - powiedział Jivandhar. Na ich osiedlu czekali już sąsiedzi z zakupami spożywczymi i serdecznym powitaniem.

Dzień po Awatich koronawirusa wykryto u 70-letniego bombajczyka i jego 69-letniej żony. Oba małżeństwa były w jednej grupie zwiedzającej Dubaj. Para z Bombaju sama zgłosiła się do szpitala na obserwację, jak tylko dowiedziała się o wirusie u Awatich, mimo że nie miała objawów Covid-19.

Małżeństwo z Bombaju zostało zwolnione ze szpitala dzień przed Awatimi. Czterech sąsiadów zaniosło 69-letnią kobietę do windy, a inni mieszkańcy przygotowali im powitalną kolację.

Od środy w Indiach trwa ogólnonarodowa kwarantanna. Indusi w całym kraju mają pozostać w domach przez 21 dni.

Dotychczas w Indiach wykryto blisko 700 przypadków zakażenia koronawirusem i odnotowano 16 ofiar śmiertelnych. Pacjenci z Puny i Bombaju są wśród 44 osób, które wyleczono.

