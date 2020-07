Indie: Wzrost liczby zakażeń koronawirusem o ponad 28 tys.

Liczba infekcji koronawirusem w Indiach wzrosła we wtorek o ponad 28 tysięcy i szybko zbliża się do miliona. Resort zdrowia powiadomił też o 553 zgonach w ciągu ostatnich 24 godzin, co zwiększyło ogólną liczbę ofiar śmiertelnych Covid-19 w kraju do 23 727.

W ciągu ostatniej doby w Indiach zgłoszono 28 498 przypadków SARS-CoV-2 i tym tym samym ogólny bilans infekcji od wybuchu epidemii wzrósł do 906 752. W ciągu czterech ostatnich dni odnotowano 100 tysięcy zakażeń.

Indie w dużej mierze zniosły ogólnokrajowe ograniczenia związane z koronawirusem, ale rozprzestrzenianie się patogenu skłoniło kilka dużych miast do przywrócenia częściowej kwarantanny.

Miasto Puna w stanie Maharasztra na zachodzie Indii rozpoczęło we wtorek 10-dniową izolację sanitarną. Otwarte będą tylko sklepy z żywnością, apteki, przychodnie lekarskie i pogotowie.

W ośmiu z 28 stanów w Indiach, w tym w najbardziej dotkniętej epidemią Maharasztrze, Tamilnadu na południu i terytorium stołecznym Delhi, odnotowano prawie 90 proc. przypadków.

Indie są trzecim krajem na świecie, który został najbardziej dotknięty przez pandemię koronawirusa, za Stanami Zjednoczonymi (ponad 3,3 mln zakażonych i 135,6 tys. zmarłych) i Brazylią (ponad 1,8 mln zakażonych i ponad 72,8 tys. zmarłych). Od wybuchu pandemii na świecie zdiagnozowano ponad 13 mln przypadków SARS-CoV-2, ponad 573 tys. osób zmarło.