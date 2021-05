Indie: Zachodnie szczepionki dopiero od sierpnia

Rząd Indii ujawnił, że trzej zachodni producenci szczepionek mogą udostępnić 2 mld szczepionek między sierpniem a grudniem br. Koncerny farmaceutyczne rozpoczną negocjacje w tej sprawie w trzecim kwartale 2021 r. - informuje dziennik „The Indian Express”.

"Od początku Departament Biotechnologii i Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspólnie kontaktowały się z Pfizerem, Moderną i Johnson & Johnson. Kontakt jest utrzymywany" - powiedział dziennikowi dr Vinod Kumar Paul, szef indyjskiego sztabu kryzysowego do walki z pandemią Covid-19.

"Zapytaliśmy ich: czy chcielibyście wysłać dawki (szczepionki - PAP) do Indii, czy chcielibyście produkować je w Indiach?" - tłumaczył dr Paul. "Powiedzieliśmy im, że znajdziemy dla nich partnerów i pomożemy im" - podkreślił, dodając, że Indie liczą na transfer technologii.

Jednak według indyjskich władz producenci szczepionek zakomunikowali, że rozpoczną rozmowy w "trzecim kwartale 2021 r.", a między sierpniem i grudniem ma być dostępne dla Indii ok. 2,16 mld szczepionek na rynku. "Mamy dobre relacje, ale powiedzieli (producenci - PAP), że postępują według swojego planu" - skomentował dr Paul.

"Jesteśmy wciąż ogromnie zaniepokojeni Indiami, w kilku stanach wciąż obserwowane są niepokojące dane o wykrytych przypadkach, przyjęć szpitalnych i zgonach" - powiedział w piątek dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

6 maja Indie odnotowały rekordowe 414 tys. przypadków koronawirusa, a w kolejnych dniach dzienna liczba zakażeń powoli spadała do 343 tys. 14 maja. Eksperci przestrzegają jednak, że spadki nie muszą oznaczać końca drugiej fali i mogą być wywołane wprowadzeniem miejscowych lockdownów. Indyjskie media, w tym "The Indian Express", kwestionują jednocześnie oficjalne statystyki wykrytych przypadków i zgonów - ma ich być kilkakrotnie więcej.

Adar Poonawalla, szef firmy Serum Institute of India (SII), która produkuje szczepionkę AstraZeneca, ocenił w brytyjskim dzienniku "Financial Times", że braki szczepionek w Indiach będą jeszcze w lipcu br. Produkcja ma wtedy wzrosnąć z 60-70 mln do 100 mln dawek miesięcznie.

"Wszyscy naprawdę wierzyli, że Indie zawróciły falę pandemii" - powiedział Poonawalla. 8 lutego w kraju wykryto tylko ok. 9 tys. zakażeń. Jego zdaniem władze Indii nie przewidziały drugiej fali. "Nie było zamówień, nie myśleliśmy, że będziemy musieli wyprodukować więcej niż 1 mld dawek rocznie" - tłumaczył.

Pod koniec kwietnia br. władze Indii zezwoliły na sprzedaż połowy produkcji szczepionek na wolnym rynku, żeby zmotywować firmy farmaceutyczne do zwiększenia produkcji. Według "The Indian Express" ceny szczepionek wzrosły i w prywatnych szpitalach kosztują między 700, a 1500 rupii (ok. 35-76 zł), co zdaniem ekonomisty Jeana Dreze'a doprowadzi do wykluczenia biednych warstw społeczeństwa ze szczepień.

Dziennik "The Hindu" podał w piątek, że rosyjska szczepionka Sputnik V, będzie kosztowała w Indiach 995 rupii (ok. 50 zł) za dawkę. Rosyjski preparat musi być jednak przechowywany w temperaturze -18 st. Celsjusza, co ogranicza jego dystrybucje do dużych miejsc, gdzie jest infrastruktura chłodnicza. Szczepienia Sputnikiem mają się rozpocząć w przyszłym tygodniu.

W walce z drugą falą epidemii władze Indii liczą również na pomoc rządu USA, który ma przekazać 60 mln dawek szczepionki najbardziej dotkniętym przez wirus krajom świata. W kolejce są m.in. Nepal, Sri Lanka, Wietnam, Kambodża i Egipt, gdzie według WHO druga fala przybiera na sile.

Paweł Skawiński