Indie: Zagraniczni turyści chcieli przeczekać epidemię w jaskini

Sześcioro turystów planowało przeczekać epidemię koronawirusa w jaskini w pobliżu miasta Ryszikeś w północnych Indiach - poinformowała agencja AFP. Obcokrajowcy zostali przeniesieni do aśramu Swarg na dwutygodniową kwarantannę.

Jak poinformowała AFP, dwie kobiety i czterej mężczyźni z Francji, USA, Ukrainy, Turcji i Nepalu mieszkali w jaskini od ogłoszenia ogólnokrajowej kwarantanny, która rozpoczęła się 24 marca.

"Zanim zaczęła się ogólnokrajowa kwarantanna, żyli w hotelu w okolicy Muni Ki Reti, ale przenieśli się do jaskini po tym, jak skończyły im się pieniądze" - powiedział AFP Rajendra Singh Kathait z lokalnej policji. "Mieli jednak trochę pieniędzy na jedzenie i inne rzeczy" - zaznaczył, dodając, że po jedzenie do sklepów wysyłano Nepalczyka.

Turyści zostali przeniesieni do aśramu Swarg, który leży na przeciwległym brzegu Gangesu od jaskini, w której przebywali. W aśramie przejdą dwutygodniową kwarantannę.

Muni Ki Reti leży tuż obok miasta Ryszikeś, niewielkiej miejscowości słynącej ze szkół jogi. Ryszikeś stał się magnesem dla zagranicznych turystów po tym, jak w 1968 r. członkowie grupy The Beatles uczyli się tam medytacji transcendentalnej u guru Maharishiego. Ringo Starr ukończył w miejscowym aśramie komponowanie piosenki "Don't Pass Me By", a George Harrison doskonalił grę na sitarze, której uczył się od Raviego Shankara.

Według danych departamentu turystyki stanu Uttarkhand w mieście Ryszikeś pozostaje 700 turystów - część z nich woli przeczekać epidemię w tym miejscu i nie zdecydowała się na ewakuację z Indii.

