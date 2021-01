Indie zamówiły 11 mln dawek szczepionki AstraZeneca i Oksfordu

Serum Institute of India, indyjski producent szczepionki przeciw Covid-19 opracowanej przez AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki, potwierdził umowę na zakup 11 mln dawek preparatu przez Indie. Kraj ten planuje kupić łącznie 600 mln dawek szczepionki przeciw koronawirusowi.

Szczepienia zaczną się 16 stycznia.

Agencja PTI poinformowała, że Serum Institute of India (SII) otrzymał zamówienie na 11 mln dawek szczepionki Covishield od rządu Indii w poniedziałek po południu. "Spodziewamy się większego zamówienia w przyszłym tygodniu" - powiedział dziennikowi "The Indian Express" dr Cyrus Poonawalla, prezes indyjskiego koncernu, w którego skład wchodzi SII.

3 stycznia Indie dopuściły warunkowo do użytku szczepionkę opracowaną przez firmę AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki, a produkowaną w Indiach przez SII z miasta Pune. Dziennik "The Hindu" zwrócił jednak uwagę, że w Indiach nie ukończono III fazy testów Covishield i komisja indyjskiego Centralnego Komitetu Leków i Standardów (CDSCO) sugerowała się wynikami testów w Wielkiej Brytanii.

Adar Poonawalla, zarządzający SII, powiedział agencji PTI, że firma wyprodukowała już 50 mln dawek, a do końca stycznia będzie miała ich 100 mln.

Według PTI pojedyncza dawka szczepionki ma kosztować Indie 210 rupii (ok. 10,5 zł lub 2,8 USD). Źródła rządowe agencji Reutera twierdzą, że rząd negocjował cenę od tygodni, starając się zbić cenę do ok. 3 USD za dawkę.

"Cena była sprawą sporną z Serum (tj. SII - PAP). Rząd musi ją kontrolować" - powiedział urzędnik tłumacząc, dlaczego rząd wstrzymuje się z pozwoleniami na eksport i dopuszczeniem szczepionki do sprzedaży w aptekach. "Ponad 150 krajów chce mieć szczepionkę. Ale nic się nie ruszy, dopóki rząd nie osiągnie porozumienia w sprawie ceny" - dodał.

Preparat Covishield ma zostać rozesłany w ciągu 24 godzin do 50-60 punktów logistycznych, skąd trafi do szpitali. Program szczepień ma rozpocząć się w Indiach 16 stycznia. Jako pierwsi szczepionkę otrzymają pracownicy służby zdrowia, policjanci oraz osoby z grup ryzyka, z chorobami współistniejącymi i powyżej 50. roku życia.

Indie planują zakupić 600 mln dawek i w ciągu 6-8 miesięcy zaszczepić 300 mln osób. Urzędnicy, z którymi rozmawiała agencja Reutera, przewidują, że szczepionka Covishield ma zaspokoić 90 proc. zapotrzebowania w kraju, w którym żyje 1,3 mld ludzi.

Cyrus Poonawalla zaapelował w dzienniku "The Indian Express" o jednoczesne dopuszczenie szczepionki do powszechnej sprzedaży. "Dlaczego prywatny rynek i podatne (na koronawirusa - PAP) grupy, głównie starsze osoby, mają być pozbawione (szczepionki - PAP) do czasu, aż rząd zacznie dystrybucję w obszarach priorytetowych?" - pytał.

W listopadzie 2020 r. szef SII publicznie wycenił dawkę szczepionki w publicznym obrocie na 1000 rupii (ok. 13,6 USD). Na początku bieżącego roku w rozmowie z PTI stwierdził, że będzie kosztowała w aptekach 6-8 USD.

Paweł Skawiński