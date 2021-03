Indie zaprzeczają, by wprowadziły blokadę eksportu szczepionek

Przedstawiciel władz Indii zaprzeczył w czwartek, by kraj wprowadził blokadę eksportu szczepionek, dodając że dostawy będą kontynuowane w "stopniowy sposób". Wiadomość o ograniczeniach wywołała wielkie obawy wśród uboższych państw polegających na dostawach z Indii.

Według cytowanego przez Reuters anonimowego oficjela, wbrew wcześniejszym doniesieniom, Indie mają nadal eksportować szczepionki, lecz robić to etapami. W czwartek m.in. dziennik "Financial Times" doniósł, że największy producent szczepionek na świecie, Serum Institute of India (SII), otrzymał instrukcje od indyjskich władz, by wstrzymać eksport szczepionek, nawet na 2-3 miesiące. Ma to mieć związek z szybko pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju oraz stosunkowo wolnymi postępami w szczepieniu. Jak dotąd w Indiach co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało 3,3 proc. mieszkańców.

Informacje te potwierdził międzynarodowy sojusz szczepionkowy GAVI, który wraz z WHO prowadzi program COVAX, mający zapewnić dostęp do szczepionek dla 92 uboższych krajów świata. Organizacja oświadczyła, że planowane na marzec i kwiecień dostawy preparatów opóźnią się ze względu na przeszkodę w uzyskaniu licencji eksportowej na dawki produkowane przez SII. Według planów programu, do końca maja COVAX miał rozdysponować 237 mln dawek szczepionek AstraZeneki, głównie produkowanych przez SII.

Podobny komunikat wydał UNICEF, dodając, że opóźnienia spodziewane są także w dostawach szczepionek z fabryk w Korei Płd.

"COVAX prowadzi rozmowy z rządem Indii, mając nadzieję na jak najszybsze zapewnienie dostaw" - dodała organizacja.

Informacje o wstrzymaniu dostaw wywołały gwałtowne reakcje wśród przedstawicieli organizacji międzynarodowych. Dyrektor Afrykańskiego Centrum Kontroli Chorób (ACDC) stwierdził podczas czwartkowej konferencji prasowej John Nkengasong, że czuje się "bezradny" wobec tych wiadomości.

"Bez szybkiego dostępu do szczepionek, nadal będziemy mierzyli się z ciężkimi wyzwaniami, ludzie stracą życie, nasze gospodarki nadal będą przeżywać trudności" - stwierdził Kameruńczyk.

Jak dotąd do 28 państw Afryki trafiło jedynie 16 mln dawek szczepionek z COVAX, na których polega zdecydowana większość krajów kontynentu. Jedynie w Maroku kampania szczepień jest w zaawansowanym stadium; co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało tam 11 proc. ludności. W przypadku całego kontynentu średnia to 0,6 proc.

Celem COVAX w tym roku jest dostarczenie co najmniej 2 mld dawek szczepionek przeciwko Covid-19. Jak dotąd zdecydowana większość rozdysponowanych dawek to preparaty AstraZeneki.