Indie: Zburzono dom działacza partii rządzącej winnego oddania moczu na członka niskiej kasty

Vivek Kol, sekretarz rządzącej Indyjskiej Partii Ludowej (BJP) w stanie Madhya Pradesh, podał się do dymisji po tym, jak wypłynęło video, na którym jego partyjny kolega oddaje na ulicy mocz na siedzącego na krawężniku robotnika z tzw. "grupy plemiennej" - poinformował w poniedziałek portal India Today. Winowajcę wcześniej aresztowano i zburzono mu dom.

"Grupy plemienne" to stojące najniżej w hierarchii społeczności w Indiach. Do samego incydentu z oddaniem moczu miało dojść przed dwoma laty, jednak nagranie dopiero teraz zostało upublicznione. Winny incydentu, Pravesh Shukla, został aresztowany i postawiono mu szereg zarzutów: zarówno na mocy kodeksu karnego, jak i Aktu Przeciwdziałania Okrucieństwom (mającego chronić społeczności dyskryminowane), a także Ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Jednocześnie władze lokalne dokonały kontroli, w wyniku której okazało się, że dom aresztowanego został zbudowany bez wymaganych pozwoleń. Wydano nakaz natychmiastowej rozbiórki, którą bezzwłocznie zrealizowano za pomocą buldożerów, a nagrany z rozbiórki film również trafił do opinii publicznej.

W kolejnym geście, który media uznały za próbę rozładowania napięcia, Shivraj Singh Chouhan, minister stanu Madhaya Pradesh, zaprosił do rezydencji rządowej poszkodowanego Dashmata Rawata. Przeprosił go za upokarzający incydent i w geście pokory oraz pokuty obmył mu stopy; to również zostało sfilmowane i upublicznione. Ofierze przyznano też pomoc finansową w wysokości 650 rupii (nieco ponad 31 tys. złotych).

Kol, sekretarz rządzącej partii BJP w stanie Madhya Pradesh, podał, że jego rezygnacja z funkcji wynika z rozczarowania postawą partyjnych kolegów w stosunku do "grup plemiennych" - poinformował w poniedziałek portal India Today.