Indonezja: 325 nowych zakażeń koronawirusem i 15 zgonów w ciągu doby

W ciągu ostatniej doby liczba potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 wzrosła o 325 przypadki, co zwiększyło ogólny bilans do 6248. Z powodu Covid-19 zmarło w od wczoraj 15 osób, co podniosło bilans do 535 zgonów - podał w sobotę minister zdrowia Achmad Yurianto.

Indonezja jest - po Chinach - najbardziej dotkniętym przez epidemię koronawirusa krajem w Azji Południowo-Wschodniej. W piątek wyprzedziła Filipiny pod względem ilości potwierdzonych zakażeń, które plasowały się wcześniej na drugiej pozycji po Chinach kontynentalnych.

W sobotę władze w Manili podały, że liczba zakażonych zwiększyła się w Filipinach o 209 w ciągu ostatnich 24 godzin, a liczba zgonów o dziesięć. Całkowita liczba filipińskich zakażeń wynosi obecnie 6087 - o 161 mniej niż w Indonezji, a liczba zgonów 397 - o 138 mniej niż w Indonezji. Szef resortu zdrowia podał też, że liczba wyleczonych Filipińczyków zwiększyła się od piątku o 29 przypadków. Wszystkich ozdrowieńców jest 516.

Niemal połowa indonezyjskich zakażeń SARS-CoV-2 została stwierdzona w Dżakarcie. Także blisko połowa ze wszystkich zgonów w tym kraju przypada na stolicę. Mimo rozprzestrzeniającej się w tym kraju epidemii duża cześć mieszkańców Indonezji zamierza wkrótce świętować Id al-Fitr, czyli święto dziękczynienia, obchodzone w islamie na zakończenie ramadanu.

Indonezja jest krajem z największą liczbą wyznawców islamu na świecie. Ostatnie badania sondażowe wykazały, że ok. 11 procent Indonezyjczyków, czyli ok. 20 mln ludzi, zamierza odwiedzić w tym czasie swoje rodziny z okazji tradycyjnego święta.

Do tej pory rząd Indonezji nie zakazał przemieszczania się, jedynie odradzał podróżowania. Setki tysięcy mieszkańców Dżakarty zignorowały te apele i opuściły już miasto, udając się do swoich rodzin.

Wzrost zakażeń odnotowano w ciągu ostatniej doby również w Tajlandii, gdzie przybyło 33 zainfekowanych. W kraju tym nie odnotowano żadnych ofiar śmiertelnych w ciagu ostatnich 24 godzin. Jak wyjaśnił w sobotę rzecznik sztabu kryzysowego ds. Covid-19, całkowita liczba zakażeń w Tajlandii wynosi obecnie 1787 przypadków. Z powodu powikłań po przejściu Covid-19 zmarło tam 47 osób.

Duży przyrost zakażeń zaobserwowano też od piątku w Singapurzem, gdzie w sobotę potwierdzono 942 nowe zakażenia - głównie wśród pracowników sezonowych, korzystających z pracowniczych noclegowni. Całkowita liczba dotychczasowych zakażeń w b. brytyjskiej kolonii jest szacowna przez miejscowe ministerstwo zdrowia na 5992 przypadki.