Indonezja: Amerykanka skazana za współudział w zabójstwie matki deportowana do USA

Pochodząca z USA kobieta skazana za współudział w zabójstwie swojej matki została deportowana w nocy z indonezyjskiej wyspy Bali, spędziwszy siedem lat w więzieniu – przekazała w środę miejscowa policja.

Heather Mack, która wyszła z więzienia w piątek, po skróceniu jej wyroku z 10 do siedmiu lat, została deportowana w nocy z wtorku na środę razem z sześcioletnią córką, którą urodziła w więzieniu.

Jak poinformowała policja na Bali, władze imigracyjne rozważają wydanie jej dożywotniego zakazu powrotu. We wtorek Amerykanka została przewieziona do centrum zatrzymań w Denpasarze, stolicy prowincji Bali, pod eskortą indonezyjskiej policji i agentów FBI. Następnie poleciała do Dżakarty, a stamtąd do rodzinnego Chicago - wynika z policyjnego komunikatu.

Do zabójstwa doszło w 2014 roku w pięciogwiazdkowym hotelu, w którym Mack spędzała wakacje ze swoim partnerem Tommym Schaeferem i matką, Sheilą von Wiese-Mack.

Schaefer po długiej kłótni, którą częściowo zarejestrowały hotelowe kamery monitoringu, pobił kobietę na śmierć naczyniem na owoce, podczas gdy jej córka ukrywała się w łazience. Następnie para zapakowała ciało do walizki i porzuciła je w taksówce przed hotelem. Po kilku dniach oboje zostali aresztowani w pobliskim pensjonacie.

Mężczyzna odsiaduje wyrok 18 lat więzienia za morderstwo. Sąd uznał Mack za winną pomocy w dokonaniu zbrodni i skazał ją na 10 lat; wyrok skrócono jej za dobre sprawowanie. Zbrodnia wstrząsnęła mieszkańcami Bali, gdzie do brutalnych przestępstw dochodzi bardzo rzadko.

W chwili popełnienia przestępstwa Mack miała 19 lat i była w ciąży. W więzieniu urodziła córkę. Według indonezyjskich mediów dziewczynka wychowywała się w miejscowej rodzinie zastępczej.

Tomasz Augustyniak