Indonezja: Chiny obiecują zwiększenie importu oraz inwestycje

Chiny kupią od Indonezji więcej produktów, planują też zwiększenie inwestycji w tym kraju – zadeklarował w środę chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi. Dyplomata odbywa serię wizyt w państwach Azji Południowo-Wschodniej.

Minister Wang spotkał się w środę z prezydentem Indonezji Joko Widodo oraz ze swoją odpowiedniczką Retno Marsudi. Dzień wcześniej rozmawiał z głównym prezydenckim doradcą i ministrem odpowiedzialnym za inwestycje Luhutem Pandjaitanem. Jak poinformował przed wizytą indonezyjski magazyn "Tempo", wśród tematów rozmów miały się znaleźć kwestie morskie, inwestycje i handel, współpraca w dziedzinie edukacji zawodowej oraz zmniejszanie ubóstwa na obszarach przybrzeżnych.

Chiny, które są największym partnerem handlowym Indonezji, zadeklarowały większe inwestycje w tamtejszą infrastrukturę turystyczną oraz zwiększenie importu, co ma się przyczynić do redukcji deficytu handlowego. Podczas spotkania z Wangiem minister Retno Marsudi wezwała rząd w Pekinie do usunięcia barier handlowych na najważniejsze produkty eksportowe archipelagu, w tym olej palmowy, ryby i owoce. Jak wynika ze wspólnego oświadczenia obojga ministrów, ma to przynieść "zdrowszy i bardziej zrównoważony wzrost handlu między krajami".

Minister Retno poinformowała też, że Chiny będą mogły przeprowadzić studium związane z realizacją projektu tamy Lambakan na wyspie Borneo, zaś szef chińskiego MSZ stwierdził, że kraje powinny dążyć do synergii swoich programów infrastrukturalnych. Zapewnił też, że popiera indonezyjskie ambicje budowy regionalnego centrum produkcji szczepionek.

W środę Indonezja rozpoczęła masową akcję szczepień przeciwko koronawirusowi za pomocą preparatu CoronaVac pekińskiej firmy Sinovac Biotech. Jej pierwszą dawkę otrzymał prezydent Joko Widodo.

Indonezja jest drugim po Birmie przystankiem na trasie podróży Wanga Yi po krajach Azji Południowo-Wschodniej. W kolejnych dniach chiński dyplomata ma się spotkać także z przywódcami Brunei oraz Filipin. Seria wizyt ma na celu poprawę relacji rządu w Pekinie z krajami regionu i zacieśnienie współpracy. Podróż jest widziana także jako przygotowanie gruntu przed rozpoczęciem w USA prezydentury Joe Bidena.

Z Kuala Lumpur Tomasz Augustyniak