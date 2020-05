Indonezja: Co najmniej 1,3 mln osób może znaleźć się poniżej progu ubóstwa

Od 1,3 mln do prawie 4 mln Indonezyjczyków może zostać zmuszonych przez pandemię koronawirusa do życia poniżej granicy ubóstwa. Ponad 5 mln jest zagrożonych utratą pracy – wynika z prognoz ministerstwa finansów Indonezji.

Liczba mieszkańców kraju borykających się z biedą rośnie z powodu trwającej pandemii Covid-19. Na utratę z tego powodu dochodów najbardziej są narażeni mieszkańcy największej indonezyjskiej wyspy Jawa, która jest epicentrum zakażeń koronawirusem, oraz sąsiedniej Sumatry.

Wysokiej rangi urzędnik w ministerstwie finansów Putut Hari Satyaka poinformował, że władze spodziewają się, iż na samej tylko Jawie szeregi ubogich zwiększą się o 640 tys. osób. Oznaczałoby to wzrost ich ogólnej liczby na tej wyspie do 2,13 mln. Jak zauważył Putut, Jawa jest najludniejszą częścią archipelagu, wprowadzono tam także najostrzejsze restrykcje związane z pandemią, co poważnie zakłóciło funkcjonowanie gospodarki.

Liczba zagrożonych ubóstwem mieszkańców Sumatry może wzrosnąć o 280 tys. osób - do 850 tys. Na wyspie Bali i w regionie Nusa Tenggara ma przybyć po ok. 70 tys. ubogich, co zwiększyłoby ich liczbę do 250 tys. w każdej z tych części kraju. Podobna liczba może stracić wystarczające do godnego życia dochody na Sulawesi, gdzie w efekcie 240 tys. mieszkańców znajdzie się poniżej progu biedy, zaś w indonezyjskiej części wyspy Borneo do grona osób żyjących w ubóstwie dołączy 60 tys. mieszkańców, co powiększy ich liczbę do 180 tys.

Szacunki pokazują także, że w Papui, na którą składają się dwie prowincje we wschodniej części archipelagu, do obecnych 90 tys. ubogich dołączy kolejne 40 tys. osób. Niemal identyczne dane dotyczą pobliskiej wyspiarskiej prowincji Maluku - jednej z najmniej zamożnych części kraju.

W 2019 roku za granicę ubóstwa w Indonezji przyjmowało się dochód w wysokości ok. 425 tys. rupii (29 dolarów) miesięcznie na osobę.

Jak poinformowało ministerstwo finansów, w najgorszym rozpatrywanym scenariuszu w całym 270-milionowym kraju do życia poniżej granicy ubóstwa może zostać zmuszone niemal 3,8 mln osób, zaś 5,2 mln Indonezyjczyków może się obawiać utraty pracy.

Urzędnicy podkreślają, że podejmowane są kroki, które mają pomóc w uniknięciu takiej sytuacji. Oprócz mającego się rozpocząć w czerwcu stopniowego odmrażania gospodarki jest wśród tych działań wzmocnienie pomocy finansowej dla wsi. Regionalnym władzom zaleca się też racjonalizację wydatków tak, by można było przeznaczyć środki na walkę z koronawirusem.

Według danych, które w mijającym tygodniu ujawniła Indonezyjska Izba Handlu i Przemysłu, od początku pandemii około sześciu milionów pracowników zostało wysłanych na przymusowe urlopy albo zwolnionych. Władze w Dżakarcie nie wykluczają, że do końca 2020 roku gospodarka kraju znajdzie się w recesji. W kwietniu ministerstwo finansów prognozowało, że "w najgorszym wypadku" PKB Indonezji może się skurczyć o 0,4 proc.

Tomasz Augustyniak