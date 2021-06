Indonezja: "Cudowna" technologia przeciw komarom obniża przypadki dengi o 77 proc.

Zakażenia wirusem dengi zostały obniżone o 77 proc. w "przełomowym" badaniu na komarach przeprowadzonym w mieście Yogyakarta w Indonezji - informuje brytyjska stacja BBC w ślad za naukowcami z World Mosquito Program. "Jesteśmy zachwyceni wynikami tego badania" - mówi dr Yudira Amelia.

Denga to tropikalna wirusowa choroba zakaźna przenoszona przez kilka gatunków komarów, głównie gatunek Aedes aegypti. Objawy zakażenia charakteryzują się w szczególności bólem mięśni i stawów oraz wysypką podobną do występującej przy odrze. W ciężkich przypadkach zakażenie prowadzi do gorączki krwotocznej.

Przełomowa zmiana w badaniach nad chorobami przenoszonymi poprzez komary polega na zarażenie ich "cudowną", jak określają to naukowcy, bakterią zwaną Wolbachia, która zmniejsza możliwość przenoszenia wirusa dengi. Naukowcy z programu badań nad komarami poszerzają obszar badań na cały kraj z nadzieją na całkowitą eliminację wirusa. Twierdzą, że odkrycie może być rozwiązaniem prowadzącym do zatrzymania rozprzestrzeniania się choroby na całym świecie.

W ostatnich 50 latach notuje się istotny wzrost zakażeń wirusem dengi, sięgający obecnie poziomu 400 milionów zakażeń rocznie.

Badanie było przeprowadzone na pięciu milionach jaj komara, które zarażono Wolbachią. Zarażona bakterią populacja komara wykazała w badaniu 77 proc. redukcję zakażeń i 86 proc. spadek liczby osób potrzebujących hospitalizacji na obszarze, gdzie wypuszczono komary - wynika z badań opublikowanych w "New England Journal of Medicine".

"(Wyniki badań - PAP) są bardzo ekscytujące, szczerze powiedziawszy, lepsze niż moglibyśmy się spodziewać" - mówi dr Anders dla BBC. "Te wyniki są przełomowe"! "Myślimy, że (rozwiązanie -PAP) będzie miało ogromny wpływ, gdy wykorzystamy je na dużą skalę w wielkich miastach, gdzie denga jest istotnym problemem zdrowia publicznego" - kontynuuje dr Anders.

David Hamer, profesor medycyny na Uniwersytecie Bostońskim twierdz, że nowoopracowana na owadach metoda ma "ekscytujący potencjał" do badań nad wirusem Zika, żółtej febry, czy innych chorób przenoszonych poprzez komary.