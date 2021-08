Indonezja: Eksperci: sympatycy talibów w Indonezji ośmieleni ich sukcesem w Afganistanie

Przejęcie kontroli nad Afganistanem przez talibów może mieć poważne konsekwencje dla Indonezji, kraju o największej na świecie populacji muzułmanów, którego władze od dziesięcioleci starają się trzymać ekstremistów pod kontrolą.

Indonezja to świeckie państwo, którego większość mieszkańców praktykuje umiarkowany islam, a rząd w Dżakarcie był dotąd relatywnie skuteczny w zwalczaniu terroryzmu. Jednak wiele radykalnych grup paramilitarnych oraz indonezyjskich środowisk konserwatywnych świętuje wkroczenie talibów do Kabulu - zauważają regionalni eksperci komentujący reakcje tamtejszych ekstremistów na przejęcie przez nich władzy w Afganistanie.

Muhammad Taufiqurrohman, starszy analityk w mieszczącym się w Dżakarcie think tanku Centrum Studiów nad Radykalizmem i Deradykalizacją podkreślił, że część z tych grup opowiada się za wprowadzeniem w Indonezji rygorystycznego prawa islamskiego, inne zaś chcą oderwać od azjatyckiego kraju jego części, by tworzyć tam własne, islamistyczne rządy.

Eksperci, z którymi rozmawiała singapurska telewizja CNA przewidują, że sukces talibów może otworzyć drogę do powrotu do aktywności najniebezpieczniejszej działającej w Azji Południowo-Wschodniej grupy terrorystycznej Jemaah Islamiyah (JI). Podczas poprzednich rządów talibów w Afganistanie, trwających od 1996 do 2001 roku, organizacja ta wysyłała swoich bojowników do utworzonych tam obozów szkoleniowych Al Kaidy. Ugrupowanie jest odpowiedzialne za najbardziej krwawe zamachy w Indonezji, w tym za ataki bombowe na wyspie Bali w 2002 roku, w których zginęło ponad 200 osób.

"(Inne) grupy terrorystyczne powiązane z Państwem Islamskim wysyłają ochotników, by walczyli i ginęli w Syrii. Jemaah Islamiyah wysyła ich (za granicę), by szkolili się i nabywali doświadczenia. Ich celem jest nauczenie się tak wiele, jak to możliwe i użycie tej wiedzy w rodzinnym kraju" - ocenił w rozmowie CNA Noor Huda Ismail, ekspert ze szkoły studiów międzynarodowych Uniwersytetu Technologicznego Nanyang.

"JI ma historyczne i emocjonalne więzi z Talibanem. Łączy ich ta sama ideologia, obejmująca ustanowienie islamskiego rządu w rodzinnych krajach (…) Gdy talibowie odzyskali kontrolę nad Afganistanem, wielu członków JI cieszyło się i wyrażało chęć wyjazdu tam" - powiedział były członek tej grupy terrorystycznej, Nasir Abbas.

Abbas dodał, że jego dawni towarzysze i dziś są gotowi wyjeżdżać do Afganistanu, ale przez najbliższe dwa lub trzy lata może to być niemożliwe. "W tej chwili nie wiemy, czy Taliban będzie skłonny zaakceptować na swojej ziemi cudzoziemskich bojowników, a pandemia uczyniła podróżowanie trudnym" - ocenił.

Pakistański doradca ds. terroryzmu dr Manzar Zaidi napisał w piątek w analizie dla dziennika "Jakarta Post", że Indonezja może zostać trafiona rykoszetem przez wydarzenia w Afganistanie, podobnie jak to było w czasie formowania Państwa Islamskiego.

Sympatycy Państwa Islamskiego dokonali w Indonezji wielu zamachów; do największych doszło w 2016 roku w śródmieściu Dżakarty, gdzie w ataku zginęło osiem osób, i w 2018 roku, gdzie w kilku wybuchach w drugim największym mieście, Surabayi, śmierć poniosło 28 ofiar. Terroryści zaatakowali wówczas m.in. kościoły.

Jednak zdaniem Zaidiego mimo niepowodzeń, azjatycki kraj pozostaje relatywnie odporny na ekstremizm. "Indonezja ucierpiała od terroryzmu islamistów nieskończenie mniej w porównaniu z Syrią, Irakiem, Afganistanem i Pakistanem, posiadając jednocześnie daleko większą populację muzułmanów. Wskazuje to na pewną strukturalną odporność" - podkreślił ekspert, wśród przyczyn tej odporności wymieniając wielokulturowość, zróżnicowanie etniczne i panujące w Indonezji tradycje tolerancji.

Jak ocenił, zagrożeniem, z którym indonezyjskie służby muszą sobie pilnie poradzić jest tworzenie lokalnych sieci przez ośmielone sukcesami talibów tzw. "samotne wilki" - osoby, które zradykalizowały się bez odwiedzania strefy działań dżihadystów, pozbawione ich wsparcia, ale czujące lojalność wobec Państwa Islamskiego. Wiele z tych osób jest gotowych postąpić tak jak ci, którzy na wezwanie Abu Adnaniego, zabitego w Syrii rzecznika IS, w 2016 roku na własną rękę przygotowali zamachy w wielu krajach.

20 sierpnia indonezyjska policja powiadomiła o udaremnieniu ataku terrorystycznego, którego przeprowadzenie trzy dni wcześniej planowała Jemaah Islamiyah. Aresztowano 53 podejrzanych. Według miejscowych służb do czasu wkroczenia do Kabulu talibskich bojowników zdelegalizowana w 2008 roku organizacja mogła zrekrutować około 6,5 tys. nowych członków. Od czasu delegalizacji grupa, której członkowie operowali również z Malezji, Singapuru i Filipin, została poważnie osłabiona działaniami służb.

Indonezyjska Narodowa Agencja ds. Zwalczania Terroryzmu (BNPT) szacuje, że od 2014 roku ponad 1200 obywateli Indonezji wyjechało do Syrii i Iraku, by dołączyć tam do Państwa Islamskiego.

Generał Eddy Hartono, dyrektor w BNPT, poinformował w drugiej połowie sierpnia, że poza prowadzeniem akcji bezpośrednio wymierzonych w ekstremistów agencja uważnie śledzi działania osób, które wyraziły poparcie dla Talibów. "BNPT razem z innymi instytucjami i organizacjami buduje kontrnarrację służącą do walki z nietolerancyjnymi, radykalnymi i brutalnymi przekazami rozpowszechnianymi przez ekstremistyczne grupy" - powiedział. Jak jednak zaznaczył, działania perswazyjne są trudne, ponieważ służby "nie są w stanie zmienić czyjejś ideologii w ciągu dnia lub dwóch".

Tomasz Augustyniak