Indonezja: Gwałtowny wzrost zakażeń Covid-19; rząd ostrzega, że będzie gorzej

Władze indonezyjskie oznajmiły w czwartek, że koronawirus rozprzestrzenia się znacznie szybciej niż przewidywano, a wykres pokazujący wzrost liczby zachorowań to linia pionowa. Minionej doby zarejestrowano w Indonezji 54 tys. nowych infekcji. Rząd spodziewa się pogorszenia się skali epidemii.

Drastyczny wzrost przypadków zachorowań na Covid-19 przypisywany jest rozprzestrzeniającemu się w znacznie szybszym tempie wariantu Delta, który po raz pierwszy wykryto w Indiach. Indonezja, czwarty najbardziej zaludniony kraj świata, jak zauważa Agencja Reutera z trudem radzi sobie z narastającą epidemią, pomimo obowiązujących surowych restrykcji.

W ciągu ostatnich 24 godz. przybyło 54 tys. nowych zakażeń, co oznacza kolejny rekord zachorowań na Covid-19. Obecnie odnotowuje się ponad dziesięć razy więcej przypadków zakażeń koronawirusem niż na początku czerwca. Od początku pandemii zarejestrowano w Indonezji 2,67 mln infekcji koronawirusem, w tym 69 210 związanych z nimi zgonów.

Minister do spraw koordynacji polityki morskiej i inwestycji Luhut Pandjaitan przestrzegł, że przypadków infekcji może być dużo więcej, ponieważ okres inkubacji wariantu Delta trwa od dwóch do trzech tygodni. "Już się spełnia najgorszy scenariusz" - zaznaczył. "Jeśli jest mowa o 60 tys. dziennie, sytuacja jest jeszcze w porządku. Mamy jednak nadzieję, że nie dotrze do 100 tys. w ciągu doby, ale jeśli tak - przygotowujemy się na to" - dodał. Pandjaitan wskazał przy tym, że rząd przekształcił kilka budynków w miejsca do izolacji, zobowiązał niedawnych absolwentów medycyny i pielęgniarstwa do leczenia Covid-19 oraz importował leki i tlen.

Agencja Reutera zwróciła uwagę, że szpitale na najbardziej zaludnionej wyspie kraju, Jawie, w ciągu ostatnich tygodni przepełniły się i wielu osobom ciężko jest zapewnić odpowiednią opiekę medyczną, co sprawia, że setki umierają w trakcie samoizolacji. Liczba osób zainfekowanych oraz wymagających hospitalizacji wzrosła także na Sumatrze, Kalimantanie, a nawet w tak odległych częściach państwa składającego się z ponad 17 tys. wysp, jak Papua Zachodnia - czyli miejscach znacznie gorzej zaopatrzonych w sprzęt medyczny.