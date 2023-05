Indonezja kupuje coraz więcej uzbrojenia we Francji

Indonezja chce z pożyczek zagranicznych w wysokości 2,16 mld dolarów kupić dwa okręty podwodne o wyporności 1800 – 2800 ton każdy.

Chociaż w dokumencie nie pada wprost nazwa typu jednostki, zdaniem analityków specjalistycznego portalu Janes oznaczać to może realizację podpisanej rok temu umowy na zakup dwóch francuskich okrętów klasy Scorpène. Oznaczałoby to także faktyczny koniec porozumienia z 2019 r. na zakup okrętów podwodnych z Korei Południowej.

Podczas targów obronnych IMDEX 2023 w Singapurze portal Janes, specjalizujący się w obronności i bezpieczeństwie, pozyskał kopię listu indonezyjskiej minister finansów Sri Mulyani Indrawati do jej kolegi ministra obrony Prabowo Subianto z marca br. Jak wynika z korespondencji, aprobatę uzyskało pozyskanie środków z pożyczek zagranicznych na realizację zakupów zbrojeniowych. Wśród 25 zatwierdzonych projektów znajdują się dwa okręty podwodne wraz z pakietem logistycznym, szkoleniowym i transferem know–how. Wartość kontraktu wynosi 2,16 mld USD.

List nie wymienia typu okrętów, wspominając jedynie o dwóch jednostkach o wyporności 1800 – 2800 ton każda. Analitycy odczytują to jednak jednoznacznie jako potwierdzenie podpisanego rok temu memorandum z francuską Naval Group na zakup dwóch okrętów klasy Scorpène. Finalizacja kontraktu byłaby jednocześnie ostatecznym ciosem dla porozumienia z 2019 r. zawartego z południowokoreańskim Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) na budowę kolejnych trzech okrętów podwodnych klasy Nagapasa, czyli zmodernizowanego wariantu klasy Jang Bogo. Pierwsze trzy okręty Koreańczycy dostarczyli w latach 2017 – 2021.

Polska i Australia nie zdecydowała się na francuskie technologie wojskowe

Indonezyjska decyzja idzie w kontrze do zbrojeniowych zakupów polskich - dotychczas Polska nie finalizowała zakupów z Francji - oraz do decyzji Australii o zerwaniu kontraktu z Francją na rzecz okrętów podwodnych tworzonych z partnerstwie z Wielką Brytanią i USA. Nie jest to jednak sprawa zaskakująca.

Francja ma swoje atuty, potrafi przekonać Indonezję

Po pierwsze Indonezja nie jest do końca zadowolona ze współpracy z DSME. Indonezyjscy dowódcy formułowali zastrzeżenia do dostarczanych okrętów, informując między innymi o problemach z akumulatorami. Po drugie zaufanie do możliwości stoczni koreańskich w Indonezji oraz samego proponowanego modelu zostało nadwątlone przez zatonięcie w 2021 r. KRI Nanggala. Był to okręt niemieckiego typu 209, którego wersją rozwojową (poprzez klasę Jang Bogo) stanowi klasa Nagapasa. Przechodził on modernizację w DSME w 2012 r. Należy przy tym podkreślić, że w 2020 r. okręt ten był remontowany jeszcze w lokalnej stoczni PT PAL, a na jakość wykonania prac skarżył się dowódca okrętu.

Dodatkowo do współpracy z DSME nie zachęcają z pewnością przedłużające się problemy finansowe Koreańczyków.

Po drugie decydując się na okręty francuskie, Indonezja - która wcześniej kupiła już pochodzące z tego samego kraju myśliwce Rafale - idzie w ślady Indii. Zakupy we Francji, próbującej zachować strategiczną niezależność od USA, są wyrazem podobnych dążeń Indii i Indonezji. W wypadku Indonezji, która potrzebuje szybko wzmocnić własne zdolności militarne w obliczu wyzwań związanych z rosnącą pozycją Chin, zerwanie kontraktu z coraz mocniej proamerykańską Koreą, na rzecz ostentacyjnie niezależnej Francji, należy traktować jako kontynuację tradycyjnej autonomii w polityce zagranicznej tego kraju. Dżakarta w konkurencji amerykańsko-chińskiej nie chce opowiadać się jednoznacznie po żadnej ze stron.

Indonezja, dysponując ograniczonym budżetem, szuka też najkorzystniejszych propozycji, a Francuzi oferują też bardzo potrzebne na archipelagu szkolenia i transfer know – how. Dodatkowo zaś różnorodność dostawców broni pozwala wyspiarskiemu państwu na relatywną strategiczną niezależność.

Należy jednak pamiętać, że Indonezja nie zrywa współpracy militarnej z Koreą. Dla przykładu Dżakarta pracuje z Seulem przy budowie myśliwca nowej generacji KAI KF-21 Boramae.

