Indonezja: Liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła 100 tys.

Łączna liczba zakażeń koronawirusem w Indonezji przekroczyła 100 tys., najwięcej w Azji Południowo-Wschodniej. Prezydent Joko Widodo wezwał urzędników zajmujących się epidemią do utrzymania „atmosfery kryzysu”.

"Nie możemy się poddać" - powiedział Widodo w poniedziałek. "Atmosfera kryzysu zdrowotnego musi być utrzymana, dopóki szczepionka nie będzie dostępna i będzie można ją skutecznie zastosować" - podkreślił.

Ministerstwo zdrowia zgłosiło w poniedziałek 1525 nowych przypadków zakażenia i 57 zgonów, co zwiększyło całkowitą liczbę infekcji do 100 303, a zgonów - do 4 838. Agencje zwracają uwagę, że w tym liczącym niemal 270 mln mieszkańców kraju przeprowadzono zaledwie 800 tys. testów na obecność SARS-CoV-2.

W przeciwieństwie do niektórych sąsiednich państw, w Indonezji nie wprowadzono całkowitej blokady, chociaż niektóre regiony wprowadziły ograniczenia.

W ramach otwierania gospodarki popularna wśród zagranicznych turystów wyspa Bali planuje zezwolić obcokrajowcom na przyjazd od 11 września.

Prezydent oznajmił w tym miesiącu, że szczyt epidemii koronawirusa ma nastąpić dopiero w sierpniu lub wrześniu.

Z kolei szef krajowej grupy zadaniowej ds. Covid-19, Doni Monardo, przyznał, że rząd nadal nie jest w stanie przewidzieć szczytu pandemii. "Widząc wahania krzywej (zachorowań), są obszary, w których liczba przypadków spadła, a w niektórych wzrosła" - dodał.

Indonezyjska państwowa firma farmaceutyczna Bio Farma i chiński Sinovac nawiązały współpracę w zakresie szczepionek i w przyszłym miesiącu przeprowadzą trzecią fazę testów klinicznych w tym kraju.