Indonezja: Największa dobowa liczba zgonów na Covid-19; są ofiary śmiertelne powodzi

W ciągu ostatniej doby w Indonezji zmarło 87 osób zakażonych koronawirusem i jest to największy dobowy bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 - poinformował w środę resort zdrowia tego kraju. Indonezja musi zmagać się dodatkowo z powodziami, w których zginęło co najmniej 16 osób.

Jak podało ministerstwo zdrowia, łączna liczba zmarłych w kraju z powodu koronawirusa wynosi obecnie 3797. W środę w Indonezji odnotowano również 1522 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, co zwiększyło ogólną liczbę zainfekowanych od początku pandemii do 80 094.

Licząca ponad 273,5 mln mieszkańców Indonezja została najbardziej dotknięta pandemią koronawirusa spośród wszystkich państw Azji Południowo-Wschodniej. Na Filipinach np. w środę potwierdzono śmierć 11 kolejnych osób w związku z Covid-19 i 1392 zakażenia, co zwiększyło bilans zgonów do 1614 i infekcji do 58 850.

Indonezja musi ponadto zmagać się z powodziami i lawinami błotnymi, które powstają w wyniku ulewnych deszczy, nawiedzających ten region świata o tej porze roku.

Jak przekazały w środę służby ds. zmniejszania skutków katastrof, wskutek gwałtownych powodzi i osuwisk ziemi na wyspie Celebes (Sulawesi) śmierć poniosło co najmniej 16 osób, a setki musiały opuścić swoje domy.

Ekipy ratunkowe wciąż szukają 23 osób, które zaginęły podczas powodzi w prowincji Celebes Południowy. Pas na lokalnym lotnisku został zawalony błotem i gruzami. Ulewne deszcze, które spowodowały wylanie trzech miejscowych rzek, spowodowały ewakuację ponad 650 osób.

Indonezję często nawiedzają powodzie, szczególnie w porze deszczowej, choć sytuację dodatkowo pogarsza wycinanie lasów. W styczniu w powodzi zginęło 66 osób w stolicy kraju Dżakarcie w czasie największych opadów, które odnotowano do tej pory od początku prowadzenia takich pomiarów.