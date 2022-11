Joe Biden i Xi Jinping po raz pierwszy twarzą w twarz

Spotkanie przywódców USA i Chin, Joe Bidena i Xi Jinpinga, na indonezyjskiej wyspie Bali zakończyło się 14 listopada po około trzech godzinach rozmów – podała agencja Associated Press.

Na początku spotkania Biden podkreślał konieczność "zarządzania różnicami" dzielącymi oba kraje i niedopuszczenia, by ich rywalizacja przerodziła się w "cokolwiek zbliżonego do konfliktu". Xi wyraził natomiast gotowość do "szczerej i dogłębnej wymiany opinii" i ocenił, że obaj przywódcy powinni "wytyczyć właściwy kurs" dla dwustronnych relacji.

Wśród najważniejszych tematów rozmów wymieniano między innymi wojnę na Ukrainie i kwestię Tajwanu. Obie strony spierają się też w wielu innych dziedzinach, od kwestii handlowo-technologicznych, po roszczenia terytorialne i wzrost aktywności wojskowej Pekinu na okolicznych morzach.

Biały Dom informował przed spotkaniem, że przywódcy raczej nie wydadzą wspólnego oświadczenia. Eksperci oceniali, że rozmowa Bidena z Xi może częściowo złagodzić napięcia, ale raczej nie doprowadzi do przełomu w trudnych relacjach pomiędzy dwiema największymi gospodarkami świata.

Przedyskutować "czerwone linie" w dwustronnych relacjach

Kilka dni temu Joe Biden oświadczył, że w kuluarach szczytu G20 spotka się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem i przedyskutuje z nim "czerwone linie" w dwustronnych relacjach. Zapowiadał poruszenie m.in. kwestii Tajwanu, do którego Pekin rości sobie pretensje.

Rozmowy będą dotyczyły przede wszystkim rywalizacji USA-Chiny, wojny na Ukrainie i zmian klimatu – ocenił z kolei w rozmowie z PAP dr Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW).

Dodał, że mało prawdopodobny jest przełom w stosunkach USA-Chiny.

"Rywalizacja chińsko-amerykańska ma charakter strukturalny. Wynika z przeciwnych interesów strategicznych, ale też gospodarczych i ideologicznych, obydwu stron. Spotkania przywódców ich nie rozwiążą, ale mogą stabilizować sytuację, stworzyć mechanizmy komunikacji, aby uniknąć niekontrolowanej eskalacji" - zaznaczył dr Bogusz.