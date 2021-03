Indonezja: Policja znalazła materiały wybuchowe związane z atakiem na katolicką katedrę

Indonezyjska policja znalazła w poniedziałek na przedmieściach Dżakarty materiały wybuchowe związane z atakiem przeprowadzonym w Niedzielę Palmową na katolicką katedrę na wyspie Celebes - podała telewizja informacyjna Kompas TV.

Funkcjonariusze przeprowadzili rewizje w kilku miejscach pod Dżakartą w północno-zachodniej części wyspy Jawa, po niedzielnym ataku dwóch zamachowców samobójców, którzy zdetonowali ładunki wybuchowe w mieście Makasar, raniąc 19 osób. Wcześniejszy bilansów mówił o co najmniej 14 rannych.

Rzecznik prasowy policji w Dżakarcie Yusri Yunus potwierdził, że w wyniku obławy dokonano aresztowań, ale nie ujawnił więcej szczegółów.

Do ataku doszło w Niedzielę Palmową, rozpoczynającą Wielki Tydzień w Kościele katolickim. Wciąż nie wykryto, kto może być odpowiedzialny za ten zamach; nikt też do niego się do tej pory nie przyznał.

W liczącej ok. 275 mln mieszkańców Indonezji islam wyznaje ponad 87 proc. mieszkańców. Indonezyjczycy mogą wyznawać inne religie, natomiast zabroniony jest ateizm. Chrześcijanie stanowią ok. 10 proc. społeczeństwa, przy czym protestanci - 7 proc., a katolicy blisko 3 proc.