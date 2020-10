Indonezja: Ponad 3600 nowych zakażeń koronawirusem

W Indonezji odnotowano we wtorek 3602 przypadki zakażenia koronawirusem, przez co ogólny bilans infekcji wzrósł w kraju do 368 842 - poinformowało ministerstwo zdrowia w Dżakarcie. To największa liczba zakażeń wśród krajów Azji Południowo-Wschodniej.

Na Filipinach stwierdzono 1640 nowych przypadków SARS-CoV-2 i jest to najmniejszy dobowy przyrost w ciągu czterech tygodni. Od wybuchu pandemii zdiagnozowano w tym kraju 360 775 zakażeń koronawirusem.

Jeśli chodzi o ofiary śmiertelne, to w Indonezji w związku z Covid-19 zmarło kolejnych 117 osób, przez co ogólny bilans wzrósł do 12 734 i również jest to najwięcej w regionie Azji Południowo-Wschodniej.

Na Filipinach stwierdzono do tej pory 6690 zgonów, w tym 17 w ciągu ostatniej doby - podało ministerstwo zdrowia tego kraju. Filipiny są drugim krajem w regionie z największą liczbą ofiar śmiertelnych w związku z Covid-19.

Z kolei w Malezji zgłoszono we wtorek 862 nowe przypadki SARS-CoV-2, zwiększając ogólną liczbę do 22 225. Na Covid-19 zmarły kolejne trzy osoby, przez co liczba ofiar śmiertelnych w związku z tą chorobą wzrosła do 193.

Według najnowszego zestawienia amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Birmie od wybuchu pandemii zgłoszono 37 205 przypadków koronawirusa, 914 zgonów; w Tajlandii - 3700 przypadków, 59 zgonów; w Wietnamie - 1140 przypadków, 35 zgonów; w Kambodży - 285 przypadków, żadnego zgonu; w Laosie - 23 przypadki, żadnego zgonu.