Indonezja: Ponad milion zakażeń koronawirusem

Liczba zachorowań na Covid-19 w Indonezji przekroczyła we wtorek milion, po tym, jak kraj zanotował ponad 13 tys. nowych infekcji. Indonezja jest najmocniej dotkniętym pandemią krajem Azji Południowo-Wschodniej.

Po tym, jak indonezyjskie służby medyczne poinformowały we wtorek o 13 094 infekcjach koronawirusem, ich ogólna liczba w azjatyckim kraju sięgnęła 1 012 350. Kraj zanotował także 336 nowych zgonów, co podnosi ich ogólną liczbę do 28 468.

Ponad 270-milionowa Indonezja, trzeci po Chinach i Indiach najludniejszy kraj Azji, jest w pierwszej dwudziestce państw z największą liczbą zachorowań, w regionie zaś zajmuje pierwsze miejsce. Miejscowe media od miesięcy donoszą o trudnościach ze znalezieniem na cmentarzach miejsc do pochówku. Liczba zmarłych jest znacznie większa niż niż przewidywano.

13 stycznia indonezyjskie władze rozpoczęły zakrojoną na szeroką skalę akcję szczepień w całym archipelagu. W sumie zaszczepionych ma zostać ponad 180 mln jego mieszkańców. Pierwszą dawkę przyjął prezydent Joko Widodo. Władze zakontraktowały dostawę ponad 329 mln dawek szczepionek przeciwko Covid-19. Na liście dostawców znalazły się pekińskie przedsiębiorstwo Sinovac Biotech, amerykańskie firmy farmaceutyczne Pfizer i Novavax, brytyjsko-szwedzka AstraZeneca oraz firmy i organizacje tworzące międzynarodowy program szczepień COVAX.

Z Kuala Lumpur Tomasz Augustyniak