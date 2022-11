Indonezja: Prezydent Biden zadeklarował pomoc w polskim dochodzeniu w sprawie eksplozji w Przewodowie

Oferujemy nasze pełne wsparcie i pomoc w trwającym polskim dochodzeniu w sprawie eksplozji we wschodniej Polsce - napisał na Twitterze prezydent USA Joe Biden, komentując spotkanie z przywódcami państw G7 i NATO na Bali w Indonezji. Podkreślił też gotowość do pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za ataki na Ukrainę.

"Spotkałem się z przywódcami G20 i NATO, by omówić eksplozję we wschodniej Polsce przy ukraińskiej granicy. Oferujemy nasze pełne wsparcie i pomoc przy trwającym śledztwie Polski" - napisał Biden, odnosząc się do spotkania w Bali z przywódcami Francji, Niemiec, Japonii, Hiszpanii, Holandii, Kanady, Wielkiej Brytanii, Włoch i UE.

Amerykański prezydent podkreślił, że przywódcy są gotowi, by w dalszym ciągu karać Rosję za jej zuchwałe ataki na Ukrainę.

"Wszyscy wyrażamy nasze kondolencje dla rodzin ofiar w Polsce i Ukrainie" - dodał.

Rozmawiając z dziennikarzami tuż po spotkaniu z przywódcami, Biden stwierdził, że wstępne informacje wskazują, że rakieta, która spadła na Polskę, nie została wystrzelona z terytorium Rosji.

Przed spotkaniem dwustronnym z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem Biden nazwał też zmasowane rosyjskie ataki rakietowe na Ukrainę "barbarzyńskimi" i obiecał, że USA będą wspierać Ukrainę "tak długo, jak Rosja będzie kontynuować swoją agresję".