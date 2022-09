Indonezja: Prezydent Duda dla "Jakarta Globe": rosyjski imperializm na wojnie z Europą Środkowo-Wschodnią

Dla narodów naszego regionu, pamiętających historyczne doświadczenia, które symbolizuje dzisiejsza data – 17 września – nie ulega wątpliwości, że imperialna Rosja znów dąży do ekspansji na inne państwa - napisał prezydent Andrzej Duda w artykule opublikowanym w największym w dzienniku Indonezji "Jakarta Globe".

W tekście opublikowanym w 83. rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę Duda przekonywał, że "Rosja zawsze chce władzy nad całą Europą Środkową i Wschodnią".

"Ale wolna Polska, wolna Ukraina i wszystkie inne niepodległe państwa naszego regionu nigdy się na to nie zgodzą. Dla naszych narodów to kwestia życia i śmierci, zachowania tożsamości i przetrwania. To kwestia naszej przyszłości, bezpieczeństwa i pomyślności" - podkreślił prezydent.

Jego zdaniem "data agresji Związku Sowieckiego na Polskę - 17 września 1939 roku - nie jest tak powszechnie znana na Zachodzie", ale "należy stale przypominać również o tym wydarzeniu, które zadecydowało o losach mojej Ojczyzny i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej - i to na całe następne pół wieku".

"Jeżeli bowiem dziś my, Polacy, oraz inne narody naszego regionu często twierdzimy, że znamy Rosję i rozumiemy jej imperialną motywację lepiej niż Zachód, to mówimy tak właśnie dlatego, że mamy doświadczenia historyczne, których symbolem jest dla nas dzień 17 września" - wyjaśnił Duda.

Prezydent zaznaczył, że "niezależność krajów naszego regionu zawsze była jednak solą w oku rosyjskich imperialistów".

"Pamiętamy militarną napaść na Gruzję z 2008 roku. Pamiętamy też kilkakrotne brutalne tłumienie ruchów wolnościowych na Białorusi i Ukrainie. Wreszcie - pamiętamy wrogą politykę Rosji wobec niepodległej Ukrainy, zbrojną aneksję Krymu i Donbasu w 2014 roku, a przede wszystkim trwającą od 24 lutego 2022 roku pełnoskalową ludobójczą wojnę z suwerennym państwem ukraińskim. Dla narodów naszego regionu, pamiętających historyczne doświadczenia, które symbolizuje dzisiejsza data - 17 września - nie ulega wątpliwości, że imperialna Rosja znów dąży do ekspansji na inne państwa. Chce tego samego, co w 1939 i 1940 roku, kiedy działała w sojuszu z hitlerowskimi Niemcami, a także w latach 1945-1991, kiedy samodzielnie władała naszymi krajami" - napisał Duda.

Tekst prezydenta został opublikowany wspólnie z miesięcznikiem "Wszystko co Najważniejsze" w ramach projektu realizowanego z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Polską Fundacją Narodową.