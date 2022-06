Indonezja przyciąga pracujących zdalnie

Pierwsze miesiące tego roku dla indonezyjskiej branży turystycznej należały do udanych. Po zniesieniu restrykcji związanych z pandemią COVID-19, liczba turystów liczona rok do roku wzrosła 5-krotnie. W związku z tym rząd Indonezji zamierza podjąć działania mające trend ten nie tylko utrzymać, ale także zachęcić osoby przybywające na archipelag do pozostania na dłużej.

Niedawno minister turystyki Sandiaga Uno przedstawił propozycję zachęcenia turystów do dłuższych pobytów na wyspach. Zakłada ona wydawanie specjalnych 5-letnich wiz i szeroko zakrojone zwolnienia z podatków dla osób, które zechcą spędzić tam okres dłuższy niż wakacyjny urlop. Warunkiem koniecznym będzie wykonywanie w tym czasie pracy zdalnej, związanej z działalnością firm poza granicami Indonezji. W trakcie pandemii wielu pracowników na świecie przeszło na pracę zdalną i pozostaje na niej do dziś. W tym kontekście indonezyjski minister liczy na przybycie pracowników wielkich korporacji, takich jak AirBnb czy Twitter, którzy dostali możliwość niewracania do biur.

Pomysł utworzenia specjalnej wizy jest de facto ożywieniem niemal identycznego projektu, który miał wejść w życie w 2021 r. jednak z powodu sytuacji pandemicznej musiał zostać odsunięty na bok. Według badań przeprowadzonych przez ministerstwo turystyki aż 95 proc. tzw. cyfrowych nomadów (ang. digital nomads), czyli osób pracujących zdalnie, niezwiązanych na stałe z konkretnym miejscem zamieszkania, stwierdziło, że rozważa podróż do Indonezji. Dodatkowo wprowadzenie w życie projektu wizowego, według ministerstwa pomoże utworzyć ponad milion nowych miejsc pracy.

Jednak za tego typu propozycjami stoi problem, z którym musi zmagać się indonezyjski sektor turystyczny. Choć cała branża odpowiada za ponad 4 proc. PKB tego kraju to wiele się mówi o niewykorzystywaniu w pełni potencjału wysp. W porównaniu do swoich sąsiadów, Indonezja przyjmuje relatywnie mało zagranicznych turystów. Przed pandemią, ten 270-milionowy kraj odwiedzało rocznie ok. 10 mln turystów, podczas gdy w pobliskim 5,5-milionowym Singapurze była to liczba 15 mln odwiedzających, a w 32-milionowej Malezji ponad 25 mln turystów. Za ten stan rzeczy odpowiada wiele czynników. Jednym z nich jest wycinka lasów, która sprawia, że dane tereny tracą na swej bioróżnorodności i stają się mniej atrakcyjne dla turystów. Dodatkowym problemem są braki w infrastrukturze, w tym cyfrowej, czego skutkiem jest trudny dojazd i problemy w korzystaniu z nowych technologii. Na koniec pojawia się też kwestia słabej znajomości języków obcych. Oprócz wyszkolonych pracowników drogich hoteli, niewiele osób w Indonezji jest w stanie porozumieć się z obcokrajowcami. W związku z powyższym przekonanie osób zdalnie pracujących może okazać się trudnym wyzwaniem.

