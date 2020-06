Indonezja: Przygotowania do walki z sezonowymi pożarami lasów

Władze Indonezji wdrażają prewencyjną strategię, która ma ograniczyć straty wywołane przez pożary spodziewane w nadchodzącej porze suchej. W 2019 roku na azjatyckim archipelagu spłonęło blisko 1,6 mln hektarów lasów.

Elementami strategii są prewencyjne zasiewanie chmur, konserwacja zasobów wodnych oraz użycie wojska i policji do zapobiegania wypalaniu lasów przez właścicieli plantacji. Jak informuje indonezyjska państwowa agencja Antara, plan walki z ogniem był tematem niedawnego posiedzenia rządu.

Cytowany przez agencję szef specjalnego zespołu do spraw walki z pandemią koronawirusa Doni Monardo ostrzegł, że dym pochodzący z płonących lasów, a w jeszcze większym stopniu z torfowisk, może się negatywnie odbić na zdrowiu mieszkańców i powiększyć ryzyko powikłań przy Covid-19, która jest chorobą układu oddechowego.

Minister środowiska i leśnictwa Siti Nurbaya Bakar podkreśliła, że rząd już od kwietnia podejmuje prewencyjne kroki, w tym wywoływanie deszczu, który ma zapobiec zbytniemu wysuszeniu torfowisk. W najbardziej zagrożonych regionach zaplanowano kolejne operacje zasiewania chmur. Pora sucha, kiedy ogień rozprzestrzenia się najłatwiej, rozpoczyna się w lipcu, a jej szczyt ma przypaść w tym roku na przełom sierpnia i września.

Indonezja od lat mierzy się z coraz trudniejszymi do opanowania pożarami lasów torfowych, których najwięcej wybucha na wyspach Borneo i Sumatra. Powstający w ten sposób smog często dociera do sąsiednich krajów, zwłaszcza Singapuru, Malezji i Tajlandii, prowadząc do napięć dyplomatycznych. W samej Indonezji trujący dym wielokrotnie wymuszał ewakuację ludności z najbardziej dotkniętych obszarów.

Przyczyną corocznych pożarów jest, oprócz suszy, rutynowe wypalanie drzew pod nowe plantacje oleju palmowego. Ich areał wzrósł z 5 mln hektarów w 2004 do 12,4 mln hektarów w 2019 roku. Indonezja jest obecnie największym na świecie producentem oleju palmowego.

W 2019 roku sześć indonezyjskich prowincji ogłosiło w związku z największymi od lat pożarami stan wyjątkowy, a w walkę z nimi zaangażowano tysiące strażaków, żołnierzy i policjantów. Mimo to ogień strawił blisko 16 tys. kilometrów kwadratowych lasów. Z jeszcze większą klęską kraj miał do czynienia w 2015 roku, kiedy pożary objęły 26 tys. kilometrów kwadratowych, prowadząc do jednej z najpotężniejszych fal smogu w historii.

W tym roku rząd rozmieścił już w zagrożonych rejonach dodatkowe oddziały wojska i policji i zapowiada surowe egzekwowanie prawa. Prezydent Joko Widodo polecił także rozbudowę kanałów, sztucznych zbiorników wodnych i drążenie nowych studni.

Podobne kroki podejmowane systematycznie od 2015 roku okazały się niewystarczające, żeby zapobiec kolejnym klęskom żywiołowym. Rząd Indonezji znacznie uprościł procedury dla inwestorów, którzy mogą zakładać nowe plantacje w przyspieszonym tempie. Brakowało też egzekwowania istniejących przepisów, a dane na temat właścicieli plantacji i miejsc, które obejmują ich koncesje pozostają niejawne mimo wyroku Sądu Najwyższego, który w 2017 roku nakazał ich upublicznienie.

Tomasz Augustyniak