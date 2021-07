Indonezja przygotowuje się na najgorszy scenariusz pandemii Covid-19

Indonezja przygotowuje dodatkowe obiekty sanitarne na wypadek najgorszego scenariusza pandemii koronawirusa - poinformował we wtorek indonezyjski minister do spraw koordynacji polityki morskiej i inwestycji Luhut Pandjaitan. Czarny scenariusz zakłada od 40 tys. do 50 tys. nowych przypadków zakażeń na dobę.

Minister powiedział, że rząd przygotowuje infrastrukturę krytyczną w postaci obiektów do izolowania chorych i poddania ich kwarantannie. Rozpoczęto także dodatkową produkcję tlenu.

Prowincje na Sumatrze i Kalimantan - indonezyjskiej części Borneo są obecnie uważnie monitorowane pod kątem wzrostów nowych przypadków wariantu Delta - zaznaczył minister zdrowia Budi Gunadi Sadikin.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), od początku czerwca rośnie liczba nowych zakażeń i zgonów na koronawirusa. Dobowy bilans nowych zakażeń dochodzi do prawie 30 tys. Statystyki z poniedziałku 5 lipca informują o 29 745 nowych infekcjach oraz 558 ofiarach śmiertelnych Covid-19. 1 czerwca było około 5 tys. nowych przypadków wirusa i 145 zgonów.

Indonezja to czwarty najludniejszy kraj świata i zarazem największe państwo Azji Południowo-Wschodniej o populacji ponad 270 mln obywateli.