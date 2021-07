Indonezja punktem zapalnym Covid-19 w Azji - ponad 54 tys. nowych zakażeń koronawirusem

W Indonezji odnotowano w środę po raz pierwszy ponad 54 tys. nowych przypadków koronawirusa. Przewyższając ostatnie dobowe bilanse infekcji w Indiach, gdzie epidemia słabnie, Indonezja stała się nowym punktem zapalnym Covid-19 w Azji - informuje agencja AP.

Przedstawiciele władz obawiają się, że bardziej zakaźny wariant Delta koronawirusa rozprzestrzenia się obecnie z wysp Jawa i Bali, gdzie ogniska wirusa poskutkowały częściowym lockdownem, w wyniku którego zamknięto miejsca kultu, centra handlowe, parki i restauracje.

"Przewiduję, że w lipcu epidemia będzie się stale nasilać, ponieważ nie jesteśmy jeszcze w stanie zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji" - powiedział w środę ekspert ds. epidemiologii Pandu Riono z Uniwersytetu Indonezyjskiego. "Nadzwyczajne ograniczenia są wciąż niewystarczające. Powinny być dwa razy bardziej rygorystyczne, ponieważ mamy do czynienia z wariantem Delta, który jest dwa razy bardziej zakaźny" - dodał.

Indonezyjskie ministerstwo zdrowia poinformowało w środę o 54 517 nowych przypadkach i 991 zgonach w związku z Covid-19, zwiększając liczbę potwierdzonych zakażeń od początku pandemii do ponad 2,6 mln, a liczbę potwierdzonych zgonów do ponad 69 tys. Przed miesiącem dobowa liczba zachorowań wynosiła jeszcze ok. 8 tys.

Dzienna liczba zakażeń w Indonezji jest obecnie wyższa niż w Indiach, mimo że w Indonezji znacznie mniej ludzi poddawanych jest testom. Indie zgłosiły w środę niecałe 39 tys. zakażeń SARS-CoV-2, podczas gdy w szczytowym momencie w maju diagnozowano 400 tys. przypadków na dobę, po zamknięciu najbardziej dotkniętych epidemią obszarów i intensyfikacji szczepień. Dotąd w Indiach stwierdzono 30,9 mln przypadków zakażeń koronawirusem, ponad 411 tys. osób zmarło.

Z kolei w ciągu ostatniej doby w Wietnamie zarejestrowano dzienny rekord 2934 zakażeń koronawirusem. Większość infekcji zgłoszono w stolicy handlowej kraju, Mieście Ho Chi Minha. Od wybuchu epidemii w Wietnamie zdiagnozowano zaledwie ponad 35 tys. zakażeń i 132 zgony.

Na Filipinach dotąd stwierdzono 1,48 mln przypadków zakażenia koronawirusem i ponad 26 tys. zgonów - wynika z najnowszych danych amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. W Bangladeszu - 1,04 mln infekcji i ponad 16,8 tys. zgonów. W Malezji - ponad 867 tys. zakażeń i 6503 zgony. W Tajlandii - ponad 363 tys. zakażeń i 2934 zgony. Na Sri Lance - ponad 277 tys. zakażeń i 3574 zgony. W Kambodży - ponad 63 tys. zakażeń i 986 zgonów. W Laosie 2976 zakażeń i 3 zgony.