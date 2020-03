Indonezja: Rząd zwleka z wprowadzeniem restrykcji w związku z pandemią

Rząd Indonezji nie zdecydował się w poniedziałek na wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się i handlu w walce z Covid-19. Indonezja notuje najwyższą liczbę zgonów w Azji Południowo-Wschodniej.

Przed posiedzeniem rządu prezydent Joko Widodo przyznał wprawdzie, że kraj musi podjąć bardziej zdecydowane kroki, by ograniczyć mobilność obywateli, jednak zabrakło konkretnych decyzji. Indonezyjski przywódca jedynie wezwał mieszkańców do pozostania w domach, a służby medyczne do szybszego przeprowadzania testów - donoszą miejscowe media.

Jak poinformowano, posiedzenie gabinetu dotyczyło strategii ograniczania ruchu osób oraz wpływu pandemii na gospodarkę.

W czasie weekendu wielu indonezyjskich internautów wzywało do wprowadzenia ograniczeń w ruchu na terenie całego, blisko 270-milionowego kraju. Za przykład często stawiali sąsiednie państwa.

Restrykcje w poruszaniu się na swoich terytoriach wprowadziły w regionie Tajlandia, Malezja, Wietnam i Filipiny. Z kolei Singapur, Brunei, Laos i Kambodża zdecydowały o niewpuszczaniu większości cudzoziemców. O lokalne blokady w Indonezji i kwarantannę w strefach z największą liczbą zakażeń upominały się w ostatnich dniach m.in. rządowa Narodowa Komisja Praw Człowieka oraz wydział medyczny Uniwersytetu Indonezyjskiego, najstarszej uczelni w kraju.

Prezydent konsekwentnie odmawia jednak zastosowania takich środków. 13 marca Joko Widodo przyznał też, że rząd celowo wstrzymywał informowanie na temat epidemii. "Rzeczywiście nie ujawniliśmy pewnych informacji publicznie, bo nie chcieliśmy wywołać paniki" - powiedział cytowany przez anglojęzyczny dziennik "Jakarta Post".

Tymczasem Indonezja po dużym wzroście zgonów na Covid-19, przoduje pod tym względem w regionie. Według oficjalnych statystyk zmarły dotąd 122 z 1414 zarażonych osób. Eksperci z dziedziny zdrowia publicznego oceniają jednak, że bardzo niska liczba przeprowadzanych testów prowadzi prawdopodobnie do zaniżenia skali zachorowań w archipelagu.

W poniedziałek gubernator Dżakarty Anies Baswedan poinformował, że 283 ciała chorych, którzy zmarli w mieście od 6 do 29 marca skremowano według procedur przewidzianych do walki z epidemią. Niejasne pozostaje, ile z tych pacjentów zmarło na Covid-19, ponieważ nie wszyscy mogli przejść badanie na obecność koronawirusa.

Władze stolicy, gdzie skoncentrowanych jest większość znanych przypadków zakażeń Covid-19, ogłosiły 20 marca stan wyjątkowy, zamknęły szkoły oraz instytucje rozrywki. Jak jednak powiedział Anies, wprowadzenie wiążących ograniczeń w ruchu wymagałoby zgody rządu centralnego. W poniedziałek miasto podjęło próbę zamknięcia długodystansowych przewozów autobusowych, lecz decyzję tę zawiesiło ministerstwo transportu wyjaśniając, że robi to na polecenie prezydenta i przekonując, że potrzebna jest analiza wpływu takiego kroku na gospodarkę. Kiedy w czwartek prowincja Papua zamknęła granice, porty i lotniska, władze w Dżakarcie nakazały ich ponowne otwarcie.

W piątek minister odpowiedzialny za bezpieczeństwo, Mahfud MD zapewniał, że w przygotowaniu jest legislacja która umożliwi regionalnym władzom wprowadzanie własnych restrykcji w przemieszczaniu się obywateli. Nie uściślił jednak, kiedy prawo miałoby być gotowe.

Jak powiedział w poniedziałek sam prezydent Joko Widodo, tysiące robotników pracujących wcześniej w Dżakarcie wróciło do rodzinnych miast po utracie źródła utrzymania w stolicy. Tylko w ciągu ostatnich ośmiu dni, w 876 autobusach do innych miast wyjechało ok. 14 tys. ludzi. Prezydent nie przedstawił danych dotyczących tych, którzy wyjechali pociągami albo popłynęli na inne wyspy archipelagu.

Singapurski dziennik "Straits Times" pisze w poniedziałek, że Indonezja rozważa zakazanie związanej z przypadającym w maju ramadanem - muzułmańskim miesiącem postu - tradycji, w ramach której ludzie odwiedzają rodzinne wsie i miasteczka. W ubiegłym roku, dodaje dziennik, 30-milionową aglomerację Dżakarty opuściło 19,5 mln osób.

Tomasz Augustyniak