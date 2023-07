Indonezja: Sekretarz stanu USA Blinken przeprowadził "szczere i konstruktywne" rozmowy z czołowym chińskim dyplomatą

Sekretarz stanu USA Antony Blinken odbył w czwartek w Dżakarcie "szczere i konstruktywne" rozmowy z najwyższym rangą chińskim dyplomatą Wangiem Yi - przekazał Departament Stanu. Blinken miał m.in. poruszyć temat Tajwanu.

Jak powiedział w oświadczeniu rzecznik amerykańskiego resortu dyplomacji Matthew Miller, "szczere i konstruktywne" rozmowy dotyczyły zarówno różnic, jak i potencjalnej współpracy między USA i ChRL. Do rozmów doszło na marginesie spotkania szefów dyplomacji państw ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej) w stolicy Indonezji.

"To spotkanie było częścią trwających wysiłków, by podtrzymać otwarte kanały komunikacji, by wyjaśnić interesy USA w szerokim szeregu kwestii i by odpowiedzialnie zarządzać rywalizacją, zmniejszając ryzyka błędnych kalkulacji i percepcji" - oznajmił Miller. Blinken miał zwrócić też uwagę na istotę zachowania pokoju i stabilności między Chinami i Tajwanem.

Spotkanie jest kolejną oznaką intensyfikacji kontaktów między mocarstwami. Do rozmów doszło niecały miesiąc po wizycie Blinkena w Pekinie - pierwszej takiej od pięciu lat - gdzie rozmawiał z szefem MSZ Qin Gangiem i prezydentem Xi Jinpingiem. W ubiegłm tygodniu podobną podróż odbyła sekretarz skarbu Janet Yellen, zaś w środę nowy ambasador ChRL Xie Feng spotkał się z przedstawicielem Pentagonu odpowiedzialnym za Azję Elym Ratnerem, m.in. na temat powrotu do komunikacji między wojskami obydwu krajów, zawieszonej przez Pekin po ubiegłorocznej wizycie spiker Izby Reprezentantów na Tajwanie.

Według analityków cytowanych przez agencję Reutera kontakty te mają utorować drogę do spotkania prezydentów obu krajów. Biden i Xi ostatni raz spotkali się na Bali w Indonezji podczas szczytu G20 minionej jesieni.

W czwartek zarówno Blinken, jak i Wang uczestniczą w spotkaniu państw ASEAN. W środę podobne spotkanie odbył szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow, który w czwartek również rozmawiał z Wangiem, m.in. na temat wojny na Ukrainie.

Oskar Górzyński